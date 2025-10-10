Luego de tres días de reuniones, visitas y una agenda colmada de actividades, culminó la misión comercial-industrial en Vaca Muerta, la cual estuvo encabezada por el intendente Damián Bernarte, junto a una delegación de 20 empresarios sanfrancisqueños quienes viajaron a la provincia de Neuquén para explorar oportunidades de vinculación con el polo energético e industrial.

La iniciativa, que fue gestionada desde el municipio, a través de la Secretaría de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva, buscó fortalecer los lazos entre el sector público y privado, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo para el ecosistema productivo local. Entre las principales actividades se concretaron reuniones con representantes de YPF, con la empresa AESA y del Centro Pyme Adeneu, además de visitas a las instalaciones de Vaca Muerta y encuentros institucionales con la Municipalidad de Neuquén, el Polo Científico Tecnológico de Neuquén y el Ministerio de Industria de la provincia neuquina.

Acompañaron al mandatario municipal, el secretario de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva, Germán Fassetta, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Robert Maggi, el gerente del Parque Industrial San Francisco, Leonardo Beccaría y representantes de distintos rubros, como metalmecánica, electricidad, repuestos, desarrollo inmobiliario y construcción.

En ese marco, el intendente Damián Bernarte remarcó que la agenda, la cual se desarrolló de manera excepcional durante estos días, fue “diseñada desde la Municipalidad de San Francisco pensando en generar oportunidades para nuestros empresarios, industriales, comerciantes, prestadores de servicios, porque ese es rol que nosotros entendemos que debe cumplir el Estado municipal, ser un facilitador para el desarrollo de nuestra comunidad”, agradeciendo además la participación de los empresarios locales dispuestos a “seguir pensando en el San Francisco del futuro”.

”Una experiencia enriquecedora”

Tras haber compartido una agenda de intensa actividad en la provincia de Neuquén, la delegación compuesta por 20 empresarios sanfrancisqueños, coincidieron en que se trató de una experiencia enriquecedora, productiva y muy valiosa tanto en lo profesional como en lo personal, destacando la importancia de los vínculos establecidos en Vaca Muerta, considerándolos un aporte clave para abrir nuevos mercados, concretar negocios y fortalecer el desarrollo local, agradeciendo de manera unánime a la Municipalidad de San Francisco por la oportunidad.

Entre ellos, Diego Peretti, de la firma HP Repuestos aseguró: “Hemos viajado un grupo empresario de diversas ramas, eso creo que enriquece muchísimo la misión. Tuvimos reuniones todos los días, hemos conocido lugares, personas y hablado con contactos, que la verdad que nos nutrieron mucho, nos informaron, nos contaron cómo es parte del negocio del petróleo. Quiero felicitar a toda la organización, a la municipalidad por impulsar estos eventos que a las empresas nos sirven mucho para explorar nuevos mercados y generar nuevas fuentes de trabajo”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco, Robert Maggi destacó la organización desde el municipio, lo que les permitió regresar de esta misión con visión muy grande, con el anhelo de “conseguir nuevos clientes, poder trabajar y poder vender en esta zona que se está enriqueciendo día a día”.

Desde la firma MSFTech, Matías Moreno afirmó que “conocer y participar en esta hermosa experiencia, creo que fue muy productiva para la mayoría de los empresarios que queremos tratar de expandir nuestros productos, de que nos conozcan y por supuesto que sea beneficioso para la ciudad”.

Del mismo modo, Juan Cruz García, representante de GAMA SRL, manifestó que “la experiencia fue impresionante, nos traemos contactos, nos traemos imágenes de lo que es la realidad de Vaca Muerta, el potencial que tiene, pero fundamentalmente, los contactos que se han generado creo que es lo más valioso que tuvo este viaje”.

Nicolás Aimar, de Aimar Frenos, también compartió su experiencia y aseguró que quedó sorprendido del potencial de la región y que la visita le permitió abrir “un montón de puertas y oportunidades que seguramente de otra manera no hubieran estado”, motivados a seguir trabajando para lograr concretar nuevos proyectos en el mercado.

En tanto, Fernando Ciocca de Línea de Compra SRL, agradeció al municipio por la posibilidad. “Hay que valorarlo, porque sin el acompañamiento de la municipalidad nosotros no podríamos acceder a estos lugares y a estas posibles oportunidades de negocios que nos brinda Vaca Muerta”.

Por último, el gerente del Parque Industrial San Francisco, Leonardo Beccaría, dijo: “La verdad es que ha sido una experiencia sumamente positiva para todas las empresas, para toda la delegación y para el Parque Industrial, porque nos llevamos muchísimos vínculos, muchísimos conocimientos de cómo funciona la industria del gas, del petróleo y realmente los contactos han sido muy interesantes”.