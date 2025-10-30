Desde la Municipalidad de San Francisco, a través de la Administración Municipal de Obras Sanitarias (A.M.O.S.), informaron que se está actualizando el valor de la tasa básica del servicio de agua corriente de red, en función de la detección de incrementos en metros cuadrados cubiertos que no fueron informados por los propietarios de los inmuebles afectados.

Según indicaron desde el municipio, estas acciones forman parte del proceso de modernización y actualización del sistema de A.M.O.S., que incluye la verificación de datos catastrales, la regularización de conexiones domiciliarias y la implementación progresiva de medidores inteligentes. El objetivo es prestar un servicio cada vez más eficiente y garantizar un uso más equitativo del mismo.

Asimismo informaron que ante la imposibilidad de tomar lecturas de medición en forma correcta por obstrucción visual del medidor, se notificará a los frentistas para que subsanen el impedimento.

Al mimso tiempo recordaron que cada usuario es responsable de mantener su medidor visible, limpio y en buen estado y llamaron a evitar multas y/o recargos por incumplimiento.