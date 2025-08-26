San Francisco: suspenden actividades culturales por el fallecimiento de Nora Marlatto
La Dirección de Cultura informó que este martes no se dictarán talleres, clases de elencos ni escuelas en sus distintos espacios, en homenaje y por respeto a la exfuncionaria.
Ante el fallecimiento de Nora Marlatto, exdirectora de Cultura y referente en el ámbito educativo y artístico de San Francisco, la Municipalidad comunicó la suspensión de todas las actividades culturales programadas para el día de la fecha.
Según informó la Dirección de Cultura, la medida alcanza a talleres, elencos y escuelas que funcionan en la propia dependencia, así como en el Centro Cultural y en el Superdomo.
Las autoridades agradecieron la difusión de la medida, adoptada en señal de respeto y reconocimiento a la trayectoria de Marlatto en la vida cultural de la ciudad.