Ante el fallecimiento de Nora Marlatto, exdirectora de Cultura y referente en el ámbito educativo y artístico de San Francisco, la Municipalidad comunicó la suspensión de todas las actividades culturales programadas para el día de la fecha.

Según informó la Dirección de Cultura, la medida alcanza a talleres, elencos y escuelas que funcionan en la propia dependencia, así como en el Centro Cultural y en el Superdomo.

Las autoridades agradecieron la difusión de la medida, adoptada en señal de respeto y reconocimiento a la trayectoria de Marlatto en la vida cultural de la ciudad.