El bloque Juntos por el Cambio de San Francisco presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución para que el Ejecutivo Municipal ponga en marcha un Programa de Capacitaciones Escolares sobre Tenencia Responsable de Mascotas en establecimientos de nivel primario de la ciudad.

Según la iniciativa de la concejal Camila Sol Pérez, el programa tendría como objetivos brindar información clara sobre el cuidado de animales domésticos, fomentar conductas de bienestar animal y promover la adopción responsable, la esterilización, la higiene, la alimentación adecuada y la dedicación de tiempo y ejercicio a las mascotas.

El proyecto también prevé que las capacitaciones estén a cargo de profesionales veterinarios, en articulación con directivos y docentes de cada escuela, con contenidos adaptados a la edad de los estudiantes. Asimismo, invita a fundaciones, instituciones y organizaciones protectoras de animales a sumarse como actores complementarios.

La propuesta establece que el Ejecutivo deberá remitir informes periódicos al Concejo Deliberante sobre el desarrollo y la implementación del programa en las distintas instituciones educativas.

En los fundamentos, Pérez destacó que la educación temprana es clave para “instalar valores y conductas responsables respecto a la tenencia de mascotas”, y subrayó que la concientización puede reducir situaciones de abandono, maltrato y problemas sanitarios. Además, mencionó experiencias similares llevadas adelante en localidades como Arroyito.