San Francisco: jueves con pocas nubes y máxima de 30°

Este jueves seguirá el ascenso en la temperatura en San Francisco: se espera un día despejado a ligeramente nublado, con vientos leves del norte y una máxima de 30°, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico extendido

El viernes continuará con características similares, pero la máxima trepará a los 33°C (la mínima se estima en 14°). El cielo estará algo más cubierto y se anticipan ráfagas de viento del norte que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la segunda mitad del día.