La Municipalidad de San Francisco, a través de su área de Seguridad Vial, comunicó los desvíos de tránsito implementados en la zona de Bulevar 9 de Julio y Avenida Cervantes, a raíz del inicio de la obra de la bicisenda y el paso peatonal en altura. Los trabajos, que comenzaron el miércoles pasado a cargo de la empresa AIVEL S.A., se enmarcan en un plan integral para mejorar la conectividad peatonal y ciclista.

El director de Seguridad Vial, Carlos Gómez, detalló el primer tramo afectado: "el comprendido por 9 de Julio, entre Caseros y Marconi, por lo que se hizo el vallado de la parte interior del bulevar". Como consecuencia, los vehículos que circulan de norte a sur en la rotonda no podrán girar a la izquierda para tomar Bv. 9 de Julio, y deberán continuar hasta calle Dante Alighieri.

Gómez también explicó que quienes circulen por Bv. 9 de Julio en sentido este-oeste y deseen girar a la izquierda hacia calle Caseros, deberán obligatoriamente tomar la rotonda para luego acceder a dicha avenida. Este último desvío será permanente, incluso una vez finalizada la obra.

Nuevos recorridos para el transporte público

La obra también impacta en los recorridos del transporte interurbano y urbano de pasajeros.

Transporte Interurbano:

Ingreso por Avenida Cervantes (oeste): Tomarán calle Venezuela, Roque Sáenz Peña, Juan B. Justo y, desde allí, la Terminal de Ómnibus.

Ingreso por el este: Deberán tomar la autovía, Avenida Caseros hasta Sáenz Peña y luego Juan B. Justo hacia la terminal.

Ingreso por Avenida Maipú (norte): Circularán por Avenida Caseros hasta Sáenz Peña, Juan B. Justo y la Terminal.

Egreso desde la Terminal (en el caso de Maipú): Saldrán por Juan B. Justo, luego 25 de Mayo y Avenida Urquiza. El resto de los egresos harán el recorrido inverso.

Transporte Urbano (Líneas A y D):

Línea A: Al pasar por la Terminal de Ómnibus por 9 de Julio, toma por Buenos Aires – 25 de Mayo – Urquiza – Cervantes, y continúa su recorrido normal.

Línea D (ida): Al salir de la Terminal de Ómnibus por 9 de Julio toma por Buenos Aires – 25 de Mayo – Urquiza, y continúa su recorrido normal.

Línea D (vuelta): Al llegar por Urquiza a la rotonda toma Caseros – Dante Alighieri – Juan B. Justo, e ingresa a la Terminal.

Se solicita a los usuarios estar atentos a los comunicados oficiales, ya que pueden surgir modificaciones adicionales en los recorridos a medida que avancen los trabajos.