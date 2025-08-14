San Francisco: habrá cortes programados de Epec este viernes 15
EPEC informó sobre cortes de luz en diversas localidades para este viernes, incluyendo San Francisco, Córdoba capital y Río Cuarto.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este viernes 15 de agosto en San Francisco y diversas localidades de la provincia, como Córdoba Capital y Río Cuarto, entre otras. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, pun correcto funcionamiento del servicio.
Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.
A continuación, el detalle de los cortes, empezando por San Francisco:
Cortes programados para el viernes 15 de agosto
San Francisco
- De 08:00 a 08:05. Zona afectada: Barrios Cottolengo, Roca y Hernández.
- De 08:00 a 12:00. Zona afectada: barrios Roca y Hernández en forma parcial. Y área comprendida por las calles Hernández, Mitre, Rosario de Santa Fe y Bv. Buenos Aires.
- De 11:55 a 12:00. Zona afectada: Barrios Cottolengo, Roca y Hernández.
Córdoba Capital
- De 07:00 a 08:00. Motivo: Transferencia De Carga. Zona afectada: Localidades de Marcos Juárez, General Roca, Saira y zonas rurales de dichas localidades.
- De 07:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Barrios Guayaquil, San Nicolás y Residencial América, en forma parcial.
- De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Ferroviario Mitre, Cabral, Talleres Sud, Alto Sud San Vicente, Brigadier San Martín Sud, José Ignacio Díaz, Estrada, El Progreso y Usandivaras, en forma parcial.
- De 08:30 a 10:30. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Las Magnolias, en forma parcial.
- De 11:30 a 14:30. Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Barrio Villa Urquiza, en forma total.
La Carlota y zona
- De 07:30 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades La Carlota, Santa Eufemia y Los Cisnes.
Río Cuarto
- De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: sectores de: Camino Frigorífico Aimar y Ruta 8.
Villa Valeria
- De 16:30 a 16:40. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone, Mattaldi y zona rural de la localidad de Jovita.