La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este viernes 15 de agosto en San Francisco y diversas localidades de la provincia, como Córdoba Capital y Río Cuarto, entre otras. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, pun correcto funcionamiento del servicio.

Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.

A continuación, el detalle de los cortes, empezando por San Francisco:

Cortes programados para el viernes 15 de agosto

San Francisco

De 08:00 a 08:05 . Zona afectada: Barrios Cottolengo, Roca y Hernández.

. Zona afectada: Barrios Cottolengo, Roca y Hernández. De 08:00 a 12:00 . Zona afectada: barrios Roca y Hernández en forma parcial. Y área comprendida por las calles Hernández, Mitre, Rosario de Santa Fe y Bv. Buenos Aires.

. Zona afectada: barrios Roca y Hernández en forma parcial. Y área comprendida por las calles Hernández, Mitre, Rosario de Santa Fe y Bv. Buenos Aires. De 11:55 a 12:00. Zona afectada: Barrios Cottolengo, Roca y Hernández.

Córdoba Capital

De 07:00 a 08:00 . Motivo: Transferencia De Carga. Zona afectada: Localidades de Marcos Juárez, General Roca, Saira y zonas rurales de dichas localidades.

. Motivo: Transferencia De Carga. Zona afectada: Localidades de Marcos Juárez, General Roca, Saira y zonas rurales de dichas localidades. De 07:30 a 11:30 . Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Barrios Guayaquil, San Nicolás y Residencial América, en forma parcial.

. Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Barrios Guayaquil, San Nicolás y Residencial América, en forma parcial. De 08:00 a 11:30 . Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Ferroviario Mitre, Cabral, Talleres Sud, Alto Sud San Vicente, Brigadier San Martín Sud, José Ignacio Díaz, Estrada, El Progreso y Usandivaras, en forma parcial.

. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Ferroviario Mitre, Cabral, Talleres Sud, Alto Sud San Vicente, Brigadier San Martín Sud, José Ignacio Díaz, Estrada, El Progreso y Usandivaras, en forma parcial. De 08:30 a 10:30 . Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Las Magnolias, en forma parcial.

. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Las Magnolias, en forma parcial. De 11:30 a 14:30. Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Barrio Villa Urquiza, en forma total.

La Carlota y zona

De 07:30 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades La Carlota, Santa Eufemia y Los Cisnes.

Río Cuarto

De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: sectores de: Camino Frigorífico Aimar y Ruta 8.

Villa Valeria