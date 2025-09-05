La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este sábado 6 de septiembre de 2025 en San Francisco y diversas localidades de la provincia.

Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, buscando mejorar el servicio.

Sábado 06/09/2025

De 06:30 a 07:00

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: ESTACION GENERAL PAZ

Zona afectada: Barrios Cerro del Sol, El Pueblito, Villa Sol, Ariel, El Talita y Oro Verde.

De 07:00 a 12:00

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: ESTACION GENERAL PAZ

Zona afectada: Localidad de Estación General Paz.

De 07:00 a 07:20

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrios Golf, Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma y Bosque Alegre.

De 07:30 a 10:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrios San Isidro, La Morada, Norte I, Comarca de Allende, Antigua Estancia, Cinco Hoyos y Mercado Al Campo.

De 08:00 a 14:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Charras y Olaeta.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios: San Vicente, Crisol Norte, Juniors, en forma parcial.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios: Santa Ana y Roque Sáenz Peña, en forma parcial.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: Barrio Catedral, entre calles Paraguay, Rivadavia, 9 de Julio y Avellaneda.

De 08:15 a 08:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA RIO ICHO CRUZ

Zona afectada: localidades de: Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca

De 08:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CUESTA BLANCA

Zona afectada: localidades de: Cuesta Blanca, en forma total y Villa Icho Cruz, en forma parcial.

De 10:30 a 10:50

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrios Golf, Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma y Bosque Alegre.

De 11:30 a 12:00

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: ESTACION GENERAL PAZ

Zona afectada: Barrios Cerro del Sol, El Pueblito, Villa Sol, Ariel, El Talita y Oro Verde.

De 12:30 a 16:30

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: Barrios Roca y Vélez Sarsfield, entre calles Urquiza, J. de Garay, V. Sarsfield y Belgrano.

De 12:30 a 12:45

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA RIO ICHO CRUZ

Zona afectada: localidades de: Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca.

De 13:00 a 16:00

Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.

Localidad: MARCOS JUAREZ

Zona afectada: localidades de: General Roca y Saira y sus correspondientes zonas rurales.

De 13:00 a 16:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: LEONES

Zona afectada: Bv. Colón y calle A. Bertini, calle General Roca y Bv. Belgrano, hasta Ruta Nº 9. Y barrio La Fortuna.

De 13:00 a 14:00

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Localidad: UCACHA

Zona afectada: Localidades Ucacha y Bengolea.

De 13:30 a 14:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: Barrios Soles Serranos, Las Corzuelas y San Francisco.

De 13:30 a 16:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: Barrios Parque Luján, Los Vascos, San Marcos, La Adelina, Bela Vista, Villa Catalina y Camino Santo Domingo.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios: Cerro de las Rosas y Villa del Cerro, en forma parcial.

De 14:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Las Playas en forma parcial, área comprendida entre las calles Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Av. Presidente Perón. Salón Royal House y Estación de Servicio Puma.

De 15:00 a 16:00

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Centro Logístico Córdoba

De 16:00 a 16:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: Barrios Soles Serranos, Las Corzuelas y San Francisco.

Domingo 07/09/2025

De 07:00 a 13:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: área comprendida entre la esquina de las calles Celso Barrios y O´Higgins y la altura 4800 de la calle O´Higgins, en forma parcial.

De 07:15 a 07:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de La Cumbre y Los Cocos, en forma total.

De 07:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: área comprendida por las calles: 9 de Julio, Colón, Santa Fe y Mendoza, en forma parcial.

De 07:30 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: zonas de: Hipermercado, Parque Norte,76 Viviendas, Trinitarios y Almirante Brown, en forma total y zonas de: Manuel Belgrano y Carlos Pellegrini en forma parcial.

De 07:45 a 08:00

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: CAPILLA DEL MONTE

Zona afectada: localidades Capilla del Monte, San Esteban, Charbonier, Ongamira, Escobas y Las Lajas, en forma total.

De 08:00 a 12:00

Motivo: Mantenimiento Correctivo

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Sector comprendido por Kowalk, Presidente Perón Centro, Av. Italia y La Madrid.

De 08:00 a 12:00

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: TICINO

Zona afectada: Localidad de Ticino.

De 08:00 a 13:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios: Argüello Norte y Villa 9 de Julio, en forma parcial.

De 08:00 a 13:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Santa Elena, Sebastián Elcano y su zona rural.

De 08:30 a 10:00

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: COSQUIN

Zona afectada: localidades de: Cosquín, Villa Bustos, Santa María, Villa Caeiro y Molinari.

De 08:30 a 13:30

Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Alberdi, en forma parcial.

De 11:30 a 11:45

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: CAPILLA DEL MONTE

Zona afectada: localidades Capilla del Monte, San Esteban, Charbonier, Ongamira, Escobas y Las Lajas, en forma total.

De 11:45 a 12:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de La Cumbre y Los Cocos, en forma total.

Lunes 08/09/2025

De 08:00 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: barrio Chalet y área comprendida entre las calles Cervantes, Formosa, Salta y Falucho.

De 14:00 a 16:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: HUERTA GRANDE

Zona afectada: Localidad de Huerta Grande.

Martes 09/09/2025

De 07:30 a 07:35

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, loteo Manantiales, Parque Maipú, Maipú y Savio.

De 07:30 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: barrios Loteo Altos del Prado, Palmares 1, Palmares 2, El Prado, Loteo Boutique y Corradi. Área comprendida por las calles Mitre, Las Acacias, 1° Colonizadores y Güemes. Área comprendida por las calles Libertador (Norte), Güemes, Garibaldi y Rosario de Santa Fe. Y área comprendida por las calles 1° Colonizadores, Av. los Constituyente, Los Alerces y Los Paraísos.

De 08:00 a 10:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Altos de Manantiales, Ribera de Manantiales y Los Manantiales en forma total.

De 10:25 a 10:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, loteo Manantiales, Parque Maipú, Maipú y Savio.