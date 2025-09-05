San Francisco: habrá cortes programados de Epec este sábado en barrios Catedral, Roca y Vélez Sarsfield
La empresa de energía informó sobre cortes de luz en diversas localidades para mañana, incluyendo la nuestra. También hay cortes programados para nuestra ciudad para la próxima semana.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este sábado 6 de septiembre de 2025 en San Francisco y diversas localidades de la provincia.
Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, buscando mejorar el servicio.
Sábado 06/09/2025
De 06:30 a 07:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: ESTACION GENERAL PAZ
Zona afectada: Barrios Cerro del Sol, El Pueblito, Villa Sol, Ariel, El Talita y Oro Verde.
De 07:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: ESTACION GENERAL PAZ
Zona afectada: Localidad de Estación General Paz.
De 07:00 a 07:20
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Golf, Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma y Bosque Alegre.
De 07:30 a 10:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios San Isidro, La Morada, Norte I, Comarca de Allende, Antigua Estancia, Cinco Hoyos y Mercado Al Campo.
De 08:00 a 14:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Charras y Olaeta.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: San Vicente, Crisol Norte, Juniors, en forma parcial.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Santa Ana y Roque Sáenz Peña, en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrio Catedral, entre calles Paraguay, Rivadavia, 9 de Julio y Avellaneda.
De 08:15 a 08:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA RIO ICHO CRUZ
Zona afectada: localidades de: Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca
De 08:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CUESTA BLANCA
Zona afectada: localidades de: Cuesta Blanca, en forma total y Villa Icho Cruz, en forma parcial.
De 10:30 a 10:50
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Golf, Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma y Bosque Alegre.
De 11:30 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: ESTACION GENERAL PAZ
Zona afectada: Barrios Cerro del Sol, El Pueblito, Villa Sol, Ariel, El Talita y Oro Verde.
De 12:30 a 16:30
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Roca y Vélez Sarsfield, entre calles Urquiza, J. de Garay, V. Sarsfield y Belgrano.
De 12:30 a 12:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA RIO ICHO CRUZ
Zona afectada: localidades de: Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca.
De 13:00 a 16:00
Motivo: Trabajos De Terceros Que Requieren Intervencion De Epec.
Localidad: MARCOS JUAREZ
Zona afectada: localidades de: General Roca y Saira y sus correspondientes zonas rurales.
De 13:00 a 16:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: LEONES
Zona afectada: Bv. Colón y calle A. Bertini, calle General Roca y Bv. Belgrano, hasta Ruta Nº 9. Y barrio La Fortuna.
De 13:00 a 14:00
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: UCACHA
Zona afectada: Localidades Ucacha y Bengolea.
De 13:30 a 14:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: RIO CEBALLOS
Zona afectada: Barrios Soles Serranos, Las Corzuelas y San Francisco.
De 13:30 a 16:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: RIO CEBALLOS
Zona afectada: Barrios Parque Luján, Los Vascos, San Marcos, La Adelina, Bela Vista, Villa Catalina y Camino Santo Domingo.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Cerro de las Rosas y Villa del Cerro, en forma parcial.
De 14:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrio Las Playas en forma parcial, área comprendida entre las calles Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Av. Presidente Perón. Salón Royal House y Estación de Servicio Puma.
De 15:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Centro Logístico Córdoba
De 16:00 a 16:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: RIO CEBALLOS
Zona afectada: Barrios Soles Serranos, Las Corzuelas y San Francisco.
Domingo 07/09/2025
De 07:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida entre la esquina de las calles Celso Barrios y O´Higgins y la altura 4800 de la calle O´Higgins, en forma parcial.
De 07:15 a 07:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de La Cumbre y Los Cocos, en forma total.
De 07:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: 9 de Julio, Colón, Santa Fe y Mendoza, en forma parcial.
De 07:30 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: zonas de: Hipermercado, Parque Norte,76 Viviendas, Trinitarios y Almirante Brown, en forma total y zonas de: Manuel Belgrano y Carlos Pellegrini en forma parcial.
De 07:45 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: CAPILLA DEL MONTE
Zona afectada: localidades Capilla del Monte, San Esteban, Charbonier, Ongamira, Escobas y Las Lajas, en forma total.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: Sector comprendido por Kowalk, Presidente Perón Centro, Av. Italia y La Madrid.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: TICINO
Zona afectada: Localidad de Ticino.
De 08:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Argüello Norte y Villa 9 de Julio, en forma parcial.
De 08:00 a 13:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Santa Elena, Sebastián Elcano y su zona rural.
De 08:30 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: COSQUIN
Zona afectada: localidades de: Cosquín, Villa Bustos, Santa María, Villa Caeiro y Molinari.
De 08:30 a 13:30
Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Alberdi, en forma parcial.
De 11:30 a 11:45
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: CAPILLA DEL MONTE
Zona afectada: localidades Capilla del Monte, San Esteban, Charbonier, Ongamira, Escobas y Las Lajas, en forma total.
De 11:45 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de La Cumbre y Los Cocos, en forma total.
Lunes 08/09/2025
De 08:00 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrio Chalet y área comprendida entre las calles Cervantes, Formosa, Salta y Falucho.
De 14:00 a 16:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: HUERTA GRANDE
Zona afectada: Localidad de Huerta Grande.
Martes 09/09/2025
De 07:30 a 07:35
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, loteo Manantiales, Parque Maipú, Maipú y Savio.
De 07:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrios Loteo Altos del Prado, Palmares 1, Palmares 2, El Prado, Loteo Boutique y Corradi. Área comprendida por las calles Mitre, Las Acacias, 1° Colonizadores y Güemes. Área comprendida por las calles Libertador (Norte), Güemes, Garibaldi y Rosario de Santa Fe. Y área comprendida por las calles 1° Colonizadores, Av. los Constituyente, Los Alerces y Los Paraísos.
De 08:00 a 10:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Altos de Manantiales, Ribera de Manantiales y Los Manantiales en forma total.
De 10:25 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, loteo Manantiales, Parque Maipú, Maipú y Savio.