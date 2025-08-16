San Francisco: habrá cortes programados de Epec este sábado 16 en barrios Jardín, Bouchard y Brisas del Sur
La empresa de energía informó sobre cortes de luz en diversas localidades para el este sábado, incluyendo San Francisco y Río Cuarto.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este sábado 16 de agosto de 2025 en San Francisco y diversas localidades de la provincia, como Río Cuarto, Amboy y Rumipal, entre otras. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, buscando mejorar el servicio.
Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.
A continuación, el detalle de los cortes, empezando por San Francisco:
Cortes programados para el sábado 16 de agosto
San Francisco
- De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Jardín, Bouchard y Brisas del Sur en forma parcial y área comprendida por las calles J. D. Solís, Caseros, 9 de Septiembre y Avellaneda.
Río Cuarto
- De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Sector comprendido por Cementerio Parque Perpetual, Cooperativa de Achiras, La Antonia, Paraje San José, Ruta Nº 30 y zonas aledañas.
Amboy y Rumipal
- De 07:00 a 07:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Amboy y Rumipal.
- De 16:00 a 16:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Amboy y Rumipal.