La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este sábado 16 de agosto de 2025 en San Francisco y diversas localidades de la provincia, como Río Cuarto, Amboy y Rumipal, entre otras. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, buscando mejorar el servicio.

Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.

A continuación, el detalle de los cortes, empezando por San Francisco:

Cortes programados para el sábado 16 de agosto

San Francisco

De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Jardín, Bouchard y Brisas del Sur en forma parcial y área comprendida por las calles J. D. Solís, Caseros, 9 de Septiembre y Avellaneda.

Río Cuarto

De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Sector comprendido por Cementerio Parque Perpetual, Cooperativa de Achiras, La Antonia, Paraje San José, Ruta Nº 30 y zonas aledañas.

Amboy y Rumipal