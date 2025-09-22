La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este martes 23 de septiembre en San Francisco y diversas localidades de la provincia, como Córdoba Capital y Villa Allende, entre otras. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, para un correcto funcionamiento del servicio.

Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.

A continuación, el detalle de los cortes, empezando por San Francisco:

Cortes programados para el martes 23 de septiembre

San Francisco

De 07:00 a 10:30 . Zona afectada: barrios Loteo Altos del Prado, Palmares 1, Palmares 2, El Prado, Loteo Boutique y Corradi. Área comprendida entre las calles Mitre, Las Acacias, 1° Colonizadores y Güemes. Y las calles Libertador (N), Güemes, Garibaldi y R. de Santa Fe. 1° Colonizadores, Av. los Constituyente, Los Alerces y Los Paraísos.

Villa Allende

De 08:00 a 11:00 . Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrio Golf.

La Falda

De 08:30 a 10:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios IPV y Lomas de San Jorge.

Córdoba Capital