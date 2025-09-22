San Francisco: habrá cortes programados de Epec este martes 23
La empresa provincial de energía eléctrica informó sobre cortes de luz en varias localidades, incluyendo sectores de San Francisco.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este martes 23 de septiembre en San Francisco y diversas localidades de la provincia, como Córdoba Capital y Villa Allende, entre otras. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, para un correcto funcionamiento del servicio.
Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.
A continuación, el detalle de los cortes, empezando por San Francisco:
Cortes programados para el martes 23 de septiembre
San Francisco
- De 07:00 a 10:30. Zona afectada: barrios Loteo Altos del Prado, Palmares 1, Palmares 2, El Prado, Loteo Boutique y Corradi. Área comprendida entre las calles Mitre, Las Acacias, 1° Colonizadores y Güemes. Y las calles Libertador (N), Güemes, Garibaldi y R. de Santa Fe. 1° Colonizadores, Av. los Constituyente, Los Alerces y Los Paraísos.
- De 07:00 a 07:05. Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, Parque Maipú, Maipú, Savio y loteo Manantiales.
- De 10:25 a 10:30. Zona afectada: barrios Palmares 3 y 4, Parque Maipú, Maipú, Savio y loteo Manantiales.
Villa Allende
- De 08:00 a 11:00. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrio Golf.
- De 08:00 a 08:30. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma, Bosque Alegre, VAS Shopping, Complejo Cinco Hoyos, Antigua Estancia, Comarcas de Allende, Norte I, La Morada y San Isidro.
- De 11:00 a 11:30. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma, Bosque Alegre, VAS Shopping, Complejo Cinco Hoyos, Antigua Estancia, Comarcas de Allende, Norte I, La Morada y San Isidro.
La Falda
- De 08:30 a 10:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios IPV y Lomas de San Jorge.
Córdoba Capital
- De 09:30 a 12:30. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Sector comprendido por calles Ing. López, Caseros, Duarte Quirós y Sol de Mayo, en forma parcial.
- De 10:30 a 12:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de La Falda: Zona Iose y Cacha de Las Murallas. Localidad de Valle Hermoso: barrios Las Playas y AMCEP.