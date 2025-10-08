La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este jueves 9 y viernes 10 de octubre en San Francisco y otras localidades de la provincia, como Córdoba Capital y Río Cuarto, entre otras. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, para un correcto funcionamiento del servicio.

Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.

A continuación, el detalle de los cortes, empezando por San Francisco:

Cortes del jueves 9 de octubre

San Francisco

De 8:00 a 10:00 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Timbues 2 y 3, Savio y Senderos del Savio.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Timbues 2 y 3, Savio y Senderos del Savio. De 8:00 a 08:15 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Timbues 1, Magdalena 2, Manantiales, Palmares 1, 2, 3 y 4, Altos del Prado, El Prado y Corradi.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Timbues 1, Magdalena 2, Manantiales, Palmares 1, 2, 3 y 4, Altos del Prado, El Prado y Corradi. De 9:45 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Timbues 1, Magdalena 2, Manantiales, Palmares 1, 2, 3 y 4, Altos del Prado, El Prado y Corradi.

Cortes del viernes 10 de octubre

San Francisco

De 7:00 a 07:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Dos Hermanos y 9 de septiembre.

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Dos Hermanos y 9 de septiembre. De 7:00 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Chalet y Consolata, entre calles D. Alighieri, Ameghino, 25 de mayo y Formosa.

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Chalet y Consolata, entre calles D. Alighieri, Ameghino, 25 de mayo y Formosa. De 10:15 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Dos Hermanos y 9 de septiembre.

Resto de Córdoba

Cortes jueves 9 de octubre

Pascanas

De 06:30 a 06:45. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: localidad de Pascanas.

Córdoba Capital

De 07:00 a 11:00 . Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrio Solares de Santa María II, en forma total.

. Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrio Solares de Santa María II, en forma total. De 07:00 a 08:00 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Arroyo Cabral y Luca.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Arroyo Cabral y Luca. De 07:00 a 09:30 . Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrios San Francisco y Residencial Santa Ana.

. Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrios San Francisco y Residencial Santa Ana. De 08:00 a 10:00 . Motivo: Izado De Columnas De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Zepa A y Ampliación Palmar.

. Motivo: Izado De Columnas De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Zepa A y Ampliación Palmar. De 09:00 a 11:00 . Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Cerro de las Rosas, en forma parcial.

. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Cerro de las Rosas, en forma parcial. De 14:00 a 16:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Almafuerte, Las Bajadas y Los Cóndores.

Unquillo

De 08:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrio Finca del Sol.

Tanti, Villa Santa Cruz del Lago y Villa Parque Siquiman

De 09:00 a 12:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de Tanti: barrio Villa Parque Lago San Roque. Localidad de Villa Santa Cruz del Lago: barrios villa Playa San Roque y Lago Azul. Localidad de Villa Parque Siquiman.

San Antonio de Arredondo

De 09:00 a 11:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Carlos Paz Golf, Vertientes de Arredondo, Las Jarillas y Ruta Provincial S 271.

Hernando

De 13:00 a 14:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidad de Hernando.

Villa Carlos Paz, Tanti, Cabalango y Estancia Vieja

De 15:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios Centro, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz A, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Camino a las 100 curvas, Centro Oeste, Villa Domínguez, Villa Suiza, San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, El Saladillo, La Quinta (1ª, 3ª y 4ª sección), Villa del Lago (1ª y 2ª sección), Carlos Paz Sierra y Playa Perelli. Localidad de Tanti: barrios Valle del Sol y El Parador de Tanti. Localidades de Cabalango, Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.

Cortes programados para el viernes 10 de octubre

Río Cuarto

De 04:00 a 04:15 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Alberdi, Yapeyú, Circunvalación Este, Industrial, Fénix, I.P.V Alberdi, Carlos Meyer y zonas aledañas.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Alberdi, Yapeyú, Circunvalación Este, Industrial, Fénix, I.P.V Alberdi, Carlos Meyer y zonas aledañas. De 04:15 a 04:25 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: sector Autódromo, depósito del Top, Bio 4 Molinos Cañuelas, Ruta 8 Holmberg, La Veneciana, estación de servicio Nogales, Hotel Sol de Mayo, Motel Bunker, sector Parador Don Pedro, estación de servicio Shell, Godoy Cruz, Hospital Viejo y zonas aledañas.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: sector Autódromo, depósito del Top, Bio 4 Molinos Cañuelas, Ruta 8 Holmberg, La Veneciana, estación de servicio Nogales, Hotel Sol de Mayo, Motel Bunker, sector Parador Don Pedro, estación de servicio Shell, Godoy Cruz, Hospital Viejo y zonas aledañas. De 04:30 a 05:00 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Bimaco , Hipódromo y Ex Tiro Federal.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Bimaco , Hipódromo y Ex Tiro Federal. De 04:40 a 05:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Pueyrredón, Julio Borda, Sadi Carnot, Sabatini y Maipú.

Córdoba Capital

De 08:00 a 11:30 . Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrio General Artigas, en forma parcial.

. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrio General Artigas, en forma parcial. De 13:30 a 17:30 . Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios El Tachito, Cabo Farina, Irupe, Parque Horizonte, Parque Latino, Parque Atlántica y Parque Los Molinos, en forma parcial.

. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios El Tachito, Cabo Farina, Irupe, Parque Horizonte, Parque Latino, Parque Atlántica y Parque Los Molinos, en forma parcial. De 14:30 a 17:30. Motivo: Aumento De Potencia En Red Aérea De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Centro América, en forma parcial.

Oncativo

De 13:00 a 13:15 . Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Localidad de Oncativo.

. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Localidad de Oncativo. De 17:00 a 17:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Localidad de Oncativo.

