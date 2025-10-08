San Francisco: habrá cortes programados de Epec este jueves 9 y viernes 10 de octubre
La Empresa Provincial de Energía Eléctrica informó sobre cortes de luz en varias localidades, incluyendo distintos sectores de San Francisco.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este jueves 9 y viernes 10 de octubre en San Francisco y otras localidades de la provincia, como Córdoba Capital y Río Cuarto, entre otras. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, para un correcto funcionamiento del servicio.
Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas. Para más información, se puede contactar al 0800-777-0000 o visitar el sitio oficial de EPEC.
A continuación, el detalle de los cortes, empezando por San Francisco:
Cortes del jueves 9 de octubre
San Francisco
- De 8:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Timbues 2 y 3, Savio y Senderos del Savio.
- De 8:00 a 08:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Timbues 1, Magdalena 2, Manantiales, Palmares 1, 2, 3 y 4, Altos del Prado, El Prado y Corradi.
- De 9:45 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Timbues 1, Magdalena 2, Manantiales, Palmares 1, 2, 3 y 4, Altos del Prado, El Prado y Corradi.
Cortes del viernes 10 de octubre
San Francisco
- De 7:00 a 07:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Dos Hermanos y 9 de septiembre.
- De 7:00 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Chalet y Consolata, entre calles D. Alighieri, Ameghino, 25 de mayo y Formosa.
- De 10:15 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Dos Hermanos y 9 de septiembre.
Resto de Córdoba
Cortes jueves 9 de octubre
Pascanas
- De 06:30 a 06:45. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: localidad de Pascanas.
Córdoba Capital
- De 07:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrio Solares de Santa María II, en forma total.
- De 07:00 a 08:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Arroyo Cabral y Luca.
- De 07:00 a 09:30. Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrios San Francisco y Residencial Santa Ana.
- De 08:00 a 10:00. Motivo: Izado De Columnas De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Zepa A y Ampliación Palmar.
- De 09:00 a 11:00. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Cerro de las Rosas, en forma parcial.
- De 14:00 a 16:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Almafuerte, Las Bajadas y Los Cóndores.
Unquillo
- De 08:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrio Finca del Sol.
Tanti, Villa Santa Cruz del Lago y Villa Parque Siquiman
- De 09:00 a 12:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de Tanti: barrio Villa Parque Lago San Roque. Localidad de Villa Santa Cruz del Lago: barrios villa Playa San Roque y Lago Azul. Localidad de Villa Parque Siquiman.
San Antonio de Arredondo
- De 09:00 a 11:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Carlos Paz Golf, Vertientes de Arredondo, Las Jarillas y Ruta Provincial S 271.
Hernando
- De 13:00 a 14:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidad de Hernando.
Villa Carlos Paz, Tanti, Cabalango y Estancia Vieja
- De 15:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios Centro, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz A, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Camino a las 100 curvas, Centro Oeste, Villa Domínguez, Villa Suiza, San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, El Saladillo, La Quinta (1ª, 3ª y 4ª sección), Villa del Lago (1ª y 2ª sección), Carlos Paz Sierra y Playa Perelli. Localidad de Tanti: barrios Valle del Sol y El Parador de Tanti. Localidades de Cabalango, Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.
Cortes programados para el viernes 10 de octubre
Río Cuarto
- De 04:00 a 04:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Alberdi, Yapeyú, Circunvalación Este, Industrial, Fénix, I.P.V Alberdi, Carlos Meyer y zonas aledañas.
- De 04:15 a 04:25. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: sector Autódromo, depósito del Top, Bio 4 Molinos Cañuelas, Ruta 8 Holmberg, La Veneciana, estación de servicio Nogales, Hotel Sol de Mayo, Motel Bunker, sector Parador Don Pedro, estación de servicio Shell, Godoy Cruz, Hospital Viejo y zonas aledañas.
- De 04:30 a 05:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Bimaco , Hipódromo y Ex Tiro Federal.
- De 04:40 a 05:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Pueyrredón, Julio Borda, Sadi Carnot, Sabatini y Maipú.
Córdoba Capital
- De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrio General Artigas, en forma parcial.
- De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios El Tachito, Cabo Farina, Irupe, Parque Horizonte, Parque Latino, Parque Atlántica y Parque Los Molinos, en forma parcial.
- De 14:30 a 17:30. Motivo: Aumento De Potencia En Red Aérea De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Centro América, en forma parcial.
Oncativo
- De 13:00 a 13:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Localidad de Oncativo.
- De 17:00 a 17:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Localidad de Oncativo.
EPEC: cortes programados en San Francisco, Córdoba, Río Cuarto y otras localidades para el 9 y 10 de octubre
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) dio a conocer el cronograma de cortes de luz programados para este jueves 9 y viernes 10 de octubre de 2025. Las interrupciones afectarán a distintas localidades de la provincia debido a tareas de mantenimiento en la red, poda de árboles y mejoras en la infraestructura eléctrica, trabajos esenciales para optimizar el servicio y garantizar la seguridad de las instalaciones.
Tené en cuenta que la realización de estas tareas está sujeta a las condiciones climáticas. Para cualquier consulta o información adicional, podés comunicarte con EPEC a través del 0800-777-0000 o visitar su sitio web oficial.
Cortes programados para el jueves 9 de octubre
San Francisco
- De 08:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Timbues 2 y 3, Savio y Senderos del Savio.
- De 08:00 a 08:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Timbues 1, Magdalena 2, Manantiales, Palmares 1, 2, 3 y 4, Altos del Prado, El Prado y Corradi.
- De 09:45 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Timbues 1, Magdalena 2, Manantiales, Palmares 1, 2, 3 y 4, Altos del Prado, El Prado y Corradi.
Pascanas
- De 06:30 a 06:45. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: localidad de Pascanas.
Córdoba Capital
- De 07:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrio Solares de Santa María II, en forma total.
- De 07:00 a 08:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Arroyo Cabral y Luca.
- De 07:00 a 09:30. Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrios San Francisco y Residencial Santa Ana.
- De 08:00 a 10:00. Motivo: Izado De Columnas De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Zepa A y Ampliación Palmar.
- De 09:00 a 11:00. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Cerro de las Rosas, en forma parcial.
- De 14:00 a 16:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Almafuerte, Las Bajadas y Los Cóndores.
Unquillo
- De 08:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrio Finca del Sol.
Tanti, Villa Santa Cruz del Lago y Villa Parque Siquiman
- De 09:00 a 12:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de Tanti: barrio Villa Parque Lago San Roque. Localidad de Villa Santa Cruz del Lago: barrios villa Playa San Roque y Lago Azul. Localidad de Villa Parque Siquiman.
San Antonio de Arredondo
- De 09:00 a 11:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Carlos Paz Golf, Vertientes de Arredondo, Las Jarillas y Ruta Provincial S 271.
Hernando
- De 13:00 a 14:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidad de Hernando.
Villa Carlos Paz, Tanti, Cabalango y Estancia Vieja
- De 15:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios Centro, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz A, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Camino a las 100 curvas, Centro Oeste, Villa Domínguez, Villa Suiza, San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, El Saladillo, La Quinta (1ª, 3ª y 4ª sección), Villa del Lago (1ª y 2ª sección), Carlos Paz Sierra y Playa Perelli. Localidad de Tanti: barrios Valle del Sol y El Parador de Tanti. Localidades de Cabalango, Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.
Cortes programados para el viernes 10 de octubre
San Francisco
- De 07:00 a 07:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Dos Hermanos y 9 de septiembre.
- De 07:00 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Chalet y Consolata, entre calles D. Alighieri, Ameghino, 25 de mayo y Formosa.
- De 10:15 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Dos Hermanos y 9 de septiembre.
Río Cuarto
- De 04:00 a 04:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Alberdi, Yapeyú, Circunvalación Este, Industrial, Fénix, I.P.V Alberdi, Carlos Meyer y zonas aledañas.
- De 04:15 a 04:25. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: sector Autódromo, depósito del Top, Bio 4 Molinos Cañuelas, Ruta 8 Holmberg, La Veneciana, estación de servicio Nogales, Hotel Sol de Mayo, Motel Bunker, sector Parador Don Pedro, estación de servicio Shell, Godoy Cruz, Hospital Viejo y zonas aledañas.
- De 04:30 a 05:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Bimaco , Hipódromo y Ex Tiro Federal.
- De 04:40 a 05:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Pueyrredón, Julio Borda, Sadi Carnot, Sabatini y Maipú.
Córdoba Capital
- De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrio General Artigas, en forma parcial.
- De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios El Tachito, Cabo Farina, Irupe, Parque Horizonte, Parque Latino, Parque Atlántica y Parque Los Molinos, en forma parcial.
- De 14:30 a 17:30. Motivo: Aumento De Potencia En Red Aérea De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio Centro América, en forma parcial.
Oncativo
- De 13:00 a 13:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Localidad de Oncativo.
- De 17:00 a 17:15. Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión. Zona afectada: Localidad de Oncativo.