La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este lunes 8 y martes 9 de septiembre de 2025 en distintas zonas de San Francisco, además de otras localidades de la provincia. La mayoría es por pocos minutos.

Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, buscando mejorar el servicio.

Para cualquier consulta o información adicional, los clientes se pueden comunicar con EPEC a través del 0800-777-0000 o visitar su sitio web oficial.

Cortes programados para el lunes 8 de septiembre

San Francisco

De 08:00 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Chalet y área comprendida entre las calles Cervantes, Formosa, Salta y Falucho.

Huerta Grande

De 14:00 a 16:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de Huerta Grande.

Cortes programados para el martes 9 de septiembre

San Francisco

De 07:30 a 07:35 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, loteo Manantiales, Parque Maipú, Maipú y Savio.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, loteo Manantiales, Parque Maipú, Maipú y Savio. De 07:30 a 10:30 . Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Loteo Altos del Prado, Palmares 1, Palmares 2, El Prado, Loteo Boutique y Corradi. Área comprendida por las calles Mitre, Las Acacias, 1° Colonizadores y Güemes. Área comprendida por las calles Libertador (Norte), Güemes, Garibaldi y Rosario de Santa Fe. Y área comprendida por las calles 1° Colonizadores, Av. los Constituyente, Los Alerces y Los Paraísos.

. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Loteo Altos del Prado, Palmares 1, Palmares 2, El Prado, Loteo Boutique y Corradi. Área comprendida por las calles Mitre, Las Acacias, 1° Colonizadores y Güemes. Área comprendida por las calles Libertador (Norte), Güemes, Garibaldi y Rosario de Santa Fe. Y área comprendida por las calles 1° Colonizadores, Av. los Constituyente, Los Alerces y Los Paraísos. De 10:25 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, loteo Manantiales, Parque Maipú, Maipú y Savio.

Córdoba Capital