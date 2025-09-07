San Francisco: habrá cortes de Epec este lunes 8 y martes 9 en distintas zonas
La empresa de energía informó sobre cortes programados en diversas localidades para el comienzo de la semana.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó sobre cortes de luz programados para este lunes 8 y martes 9 de septiembre de 2025 en distintas zonas de San Francisco, además de otras localidades de la provincia. La mayoría es por pocos minutos.
Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento, poda, mejoras y transferencia de carga en la red eléctrica, buscando mejorar el servicio.
Para cualquier consulta o información adicional, los clientes se pueden comunicar con EPEC a través del 0800-777-0000 o visitar su sitio web oficial.
Cortes programados para el lunes 8 de septiembre
San Francisco
- De 08:00 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Chalet y área comprendida entre las calles Cervantes, Formosa, Salta y Falucho.
Huerta Grande
- De 14:00 a 16:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de Huerta Grande.
Cortes programados para el martes 9 de septiembre
San Francisco
- De 07:30 a 07:35. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, loteo Manantiales, Parque Maipú, Maipú y Savio.
- De 07:30 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Loteo Altos del Prado, Palmares 1, Palmares 2, El Prado, Loteo Boutique y Corradi. Área comprendida por las calles Mitre, Las Acacias, 1° Colonizadores y Güemes. Área comprendida por las calles Libertador (Norte), Güemes, Garibaldi y Rosario de Santa Fe. Y área comprendida por las calles 1° Colonizadores, Av. los Constituyente, Los Alerces y Los Paraísos.
- De 10:25 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, loteo Manantiales, Parque Maipú, Maipú y Savio.
Córdoba Capital
- De 08:00 a 10:30. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: barrios Altos de Manantiales, Ribera de Manantiales y Los Manantiales en forma total.