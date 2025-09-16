El Concejo Deliberante de San Francisco aprobó por unanimidad la prórroga del recorte salarial del 20% aplicado a la planta política del municipio, medida que rige desde marzo y que ahora se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026. La decisión respalda el decreto emitido por el intendente Damián Bernarte, anunciado oficialmente durante la apertura de sesiones del cuerpo legislativo local, el pasado 1° de marzo.

La reducción afecta al salario básico del intendente, secretarios, directores generales, directores, coordinadores y otros funcionarios que integran el Departamento Ejecutivo Municipal, alcanzando en total a alrededor de 40 personas, según se desprende del tratamiento legislativo.

El texto aprobado también invita al Concejo Deliberante, al Tribunal de Cuentas y a las empresas del Estado Municipal a adherir a la medida, con el objetivo de ampliar su alcance. Desde el recinto señalaron que estos organismos ya venían acompañando el recorte en meses anteriores.

Ahorro millonario

El Ejecutivo local estima que la reducción salarial representa un ahorro mensual cercano a los 30 millones de pesos, recursos que —según lo expuesto por el municipio— están siendo destinados a fortalecer áreas sensibles como la asistencia alimentaria, sanitaria y habitacional.

En declaraciones anteriores, el intendente Bernarte había explicado que la medida responde al contexto económico nacional: “Es fundamental priorizar dónde se asignan recursos y dónde es necesario recortarlos. En un momento donde vemos que la situación coyuntural va a requerir prestar atención a cuestiones vinculadas a la asistencia social, necesitamos reducir el gasto afectado lo menos posible al vecino. Es por ello que considera que achicar erogaciones en el Estado lleva una direccionalidad desde arriba hacia abajo, comenzando por la planta política”.

La medida aprobada por el Concejo había sido acompañada en marzo por todos los bloques, y en esta oportunidad la totalidad de los concejales del oficialismo y de la oposición ratificaron su respaldo, manteniendo vigente el criterio de austeridad en los sueldos de los cargos políticos del Ejecutivo.