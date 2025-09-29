El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, encabezó una reunión con integrantes de la Subcomisión de Discapacidad del Consejo Asesor Municipal de Discapacidad de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo de Exclusión Social. El encuentro tuvo como principal objetivo abordar las necesidades del sector, especialmente aquellas relacionadas con la etapa posterior al ciclo educativo, una de las principales preocupaciones planteadas por las instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

Del encuentro participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Mario Ortega; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Fabiana Palacios; la coordinadora de la Oficina de Discapacidad Municipal, Laura Bonino; y representantes de las instituciones APADIM, Asociación Civil de Sordos, APRID, ALPI, CACNOVI, Escuela Especial Ana Sullivan y Escuela Especial Instituto Don Orione.

Durante la reunión, Bernarte destacó la importancia de articular esfuerzos y construir redes que faciliten la continuidad de procesos de inclusión y formación para personas con discapacidad. “El municipio se ofrece para articular, gestionar y acompañar. Sabemos que falta mucho por hacer, pero tengan siempre presente que de nuestra parte existe la predisposición para avanzar”, sostuvo.

Uno de los temas que generó mayor preocupación fue la falta de propuestas concretas para jóvenes con discapacidad una vez que concluyen su escolaridad. Desde las instituciones advirtieron que, si bien existen espacios en la ciudad, la demanda supera ampliamente la oferta. “Cuando termina la edad escolar quedan franjas sin prestaciones que los sostengan”, señalaron.

Ante esta problemática, desde la Subcomisión se propuso trabajar en un proyecto de fortalecimiento institucional que permita generar herramientas y acompañar a quienes transitan hacia la adultez, brindando contención y oportunidades reales de desarrollo.

Por su parte, Laura Bonino remarcó que estos espacios de encuentro son fundamentales para mantener el diálogo fluido entre las instituciones y el municipio. “Forman parte de nuestras reuniones mensuales, donde abordamos tanto el desarrollo de los proyectos como las urgencias que surgen. La Oficina de Discapacidad funciona como nexo directo con cada institución”, explicó.

Las integrantes de la Subcomisión detallaron también que, si bien el Consejo funcionaba en conjunto con el área de Niñez, decidieron recientemente separar los espacios para mejorar la operatividad y focalizarse específicamente en las problemáticas propias de la discapacidad. “Seguimos siendo parte del mismo consejo, pero ahora podemos trabajar con más profundidad los temas específicos del área”, indicaron.

Durante el encuentro también se puso en evidencia la delicada situación económica que atraviesan muchas instituciones del sector. “Este año la crisis impactó fuertemente en las prestaciones que históricamente se sostenían con fondos del nomenclador”, expresaron representantes del sector educativo y de salud.

Finalmente, se coincidió en la necesidad de impulsar una perspectiva inclusiva en cada una de las políticas públicas municipales. “Queremos que en cada evento, acto o propuesta de la ciudad se contemple cómo lograr que todos puedan participar. La inclusión no es solo un concepto, es una práctica que debe estar presente todos los días”, concluyeron.