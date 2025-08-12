San Francisco: en qué barrios se hará la castración de mascotas esta semana
El servicio municipal de vacunación antirrábica y castración gratuita continuará esta semana en distintos barrios de la ciudad.
La Unidad Municipal Móvil de Sanidad Animal y Zoonosis de San Francisco seguirá recorriendo la ciudad con sus servicios de vacunación antirrábica y castración gratuita para mascotas. Esta semana, el operativo se instalará el miércoles 13 de agosto en barrio San Martín y el jueves 14 de agosto en barrio Plaza San Francisco.
Según informó el municipio, los días lunes y martes la atención se realizará en el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis, ubicado en San Lorenzo 768.
Para consultas o solicitud de turnos, se encuentra disponible el número de WhatsApp 3564 652318.