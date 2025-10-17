El lunes 13 de octubre, San Francisco se convirtió en un punto crucial en la red de asistencia interprovincial que se activó tras el estremecedor doble femicidio ocurrido en Córdoba. Allí fue recibido el hijo de Luna Giardino y Pablo Laurta, el presunto autor del crimen, luego de ser rescatado por las autoridades de Entre Ríos en un hotel de Gualeguaychú, según informa Infobae.

El niño, que el día después del traslado cumplió 6 años, fue entregado en manos de profesionales cordobeses en un operativo discreto pero urgente, que buscó garantizar su bienestar físico y emocional tras haber sido testigo —aunque protegido— de una situación límite.

El rol de San Francisco en la protección del menor

“Desde Gualeguaychú lo llevamos en un vehículo oficial hasta San Francisco, donde hicimos el trasbordo con las autoridades de Córdoba”, relató a Infobae Clarisa Sack, presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) de Entre Ríos, quien supervisó de cerca el proceso.

De acuerdo a esta fuente, nuestra ciudad fue elegida como punto de encuentro por su ubicación estratégica, permitiendo un traslado rápido, seguro y con los recursos humanos necesarios para este tipo de situaciones. Desde allí, el niño quedó formalmente bajo la tutela del sistema de protección de Córdoba, que ahora debe definir su futuro inmediato.

El traslado se concretó apenas horas después de que el menor fuera puesto a resguardo en Entre Ríos. La intervención incluyó atención médica y psicológica inmediata, alojamiento en una residencia de tránsito, provisión de ropa, alimentos, juguetes y, sobre todo, contención afectiva.

“Fue un trabajo muy coordinado con la Secretaría de Niñez de Córdoba. Nos comunicamos el mismo domingo por la tarde para organizar el traslado. Cuando llegamos a San Francisco, ya estaba todo dispuesto para recibirlo”, aseguró Sack.

Durante el trayecto, el niño viajó acompañado por un chofer y un profesional capacitado para contenerlo y responder ante cualquier necesidad emocional o conductual. Presenta diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que motivó una atención especialmente cuidadosa, aunque según confirmaron las autoridades, no requirió de intervenciones clínicas adicionales en ese momento.

Qué pasará ahora con el niño

Una vez en Córdoba, comenzó una nueva etapa en el abordaje del caso. La Justicia provincial deberá determinar ahora con quién vivirá el niño, al menos en forma temporal. El criterio prioritario es que permanezca en un entorno familiar ampliado: tíos, abuelos u otros parientes que puedan ofrecer cuidados y afecto.

“La Convención de los Derechos del Niño y nuestra legislación nos indican que se debe priorizar un entorno familiar. Si eso no es posible, se considera la red afectiva: docentes, padres de amiguitos, adultos cercanos. Recién en última instancia se piensa en una residencia”, explicó Sack.

Durante todo este proceso, la ciudad de San Francisco se mantendrá como referencia clave, tanto por su rol logístico en el traslado como por su cercanía con posibles redes de cuidado en el este cordobés, indica Infobae.

“Fue la situación más difícil que atravesamos”

Sack confesó que el caso la impactó profundamente: “En los dos años que llevamos de gestión, es la situación más difícil y traumática que nos ha tocado. Estamos acostumbrados a cosas complejas y dolorosas, pero esta fue la más importante. Soy mujer y soy mamá, y por más que una tiene que ser operativa, no podés dejar de sentir lo que está pasando”, expresó conmovida.

Sin embargo, valoró el trabajo en conjunto entre provincias y la rapidez con que se actuó: “Es gratificante saber que no estamos solos, poder trabajar en red, como lo hicimos con Córdoba, y ver que las intervenciones tienen efectividad”.

Por el momento, el niño permanece bajo custodia estatal, lejos del ruido mediático y de cualquier tipo de exposición. La ciudad de San Francisco, silenciosamente, fue testigo y parte de un operativo clave que puso el foco donde debía estar: en la protección y el cuidado de una infancia vulnerada por la violencia más brutal.