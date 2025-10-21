Paola Actis, una mujer de San Francisco que es madre de tres hijos, de los cuales dos tienen distintos tipo de discapacidad, difundió un video donde relata su preocupación por el estancamiento de los fondos que el gobierno debe destinar en virtud de la Ley de Emergencia en Discapacidad promulgada hace un mes.

Hay que recordar que el Congreso sancionó la Ley 27.793, que declara la Emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y si bien fue promulgada no podrá aplicarse hasta que el Congreso defina fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional, según lo decidió el presidente Javier Milei específicamente para esta ley.

La mujer, conmovida por la falta de respuestas, grabó un mensaje donde denunció el impacto directo de la falta de políticas efectivas. En su caso puntual sus hijos Joaquín y Milagros necesitan diversas terapias para mejorar su calidad de vida.

Actis convocó a los vecinos a participar de una manifestación este miércoles en el Jardín Botánico de San Francisco a partir de las 20. “Esto no es solo por mis hijos, sino por todos. Que se haga lo que corresponde, que dejen de vulnerar los derechos de los más débiles, que dejen de pisotear a los profesionales, que hoy no pueden trabajar porque no les pagan”, afirmó.

“Por favor, te lo suplico como mamá. Porque no tenés una idea lo que es ver a tu hijo que necesite las terapias y no poder asistir”, expresó.