En sintonía con la tercera Marcha Federal Universitaria que se realizó este miércoles en todo el país, más de un centenar de personas se movilizaron en San Francisco para rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y exigir un mayor compromiso con la educación pública. La concentración comenzó en la sede de la UTN y se dirigió hasta el Centro Regional de Educación Superior (CRES), en una jornada que replicó en la ciudad el reclamo nacional.

La manifestación tuvo también un importante apoyo de dirigentes gremiales y políticos de distintos espacios, algunos de los cuales dialogaron con El Periódico y dejaron sus fundamentos para apoyar el reclamo universitario.

El intendente Damián Bernarte participó de la marcha y defendió con firmeza el valor de la educación pública. “Creo que uno de los valores supremos que tiene nuestro país es la educación pública en todos los niveles. Atacarla me parece realmente un despropósito: desfinanciarla es desfinanciar el futuro del país”, afirmó. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de avanzar hacia “un modelo en el que solo puedan acceder a estudios universitarios aquellos que puedan pagarlo”, lo que –dijo– no se corresponde con la idiosincrasia argentina.

Bernarte también cuestionó la orientación del Gobierno nacional: “La mirada está puesta en no invertir en salud pública, en educación pública, en la atención de nuestros jubilados. Como si dejar de tener déficit fiscal fuera la solución a todos los problemas y al desarrollo de la gente en Argentina”. Para el intendente, el rechazo parlamentario al veto presidencial demuestra que “se le van soltando la mano a ciertas políticas e ideas del gobierno nacional”, en temas que tocan “valores sensibles de la República”.

Desde la oposición también hubo un acompañamiento claro al reclamo. El concejal radical de Juntos por el Cambio, Marco Puricelli, destacó a su vez que los vetos presidenciales “están afectando a sectores en extrema vulnerabilidad, como los universitarios”. Recordó que “los docentes, que son claves para las generaciones futuras, han perdido un 43% de poder adquisitivo en comparación con el año pasado”, lo que, destacó, constituye una decisión política que requiere atención urgente.

Puricelli también vinculó el desfinanciamiento con otros ámbitos sensibles. “Lo que pasa con las universidades afecta a los hospitales de escuela en Córdoba, a donde se derivan muchos pacientes de San Francisco. Termina impactando en sistemas claves para la vida cotidiana de los vecinos y de los estudiantes que llegan a la ciudad desde la región”. Y planteó una contradicción: “Yo quiero que Argentina sea potencia, que haya superávit y baja de inflación, pero ¿vamos a hacer lo contrario de lo que hacen los países centrales, que es invertir en conocimiento, ciencia y educación pública?”.

También el tribuno de cuentas y referente de la UCR, Cristian Canalis, remarcó que “desde la Unión Cívica Radical siempre defendimos la educación pública gratuita y de calidad, y más que nunca tenemos que pelear por un presupuesto educativo importante, porque no existe educación de calidad sin salarios de calidad”. Según sostuvo, “en todas las luchas nos van a encontrar defendiendo la educación pública”.

Por su parte, Andrés Romero, referente del Frente Renovador, aseguró que “el pueblo se cansó de este modelo de ajuste y lo está manifestando de distintas maneras”. A su entender, “no puede el Gobierno no entender el mensaje de las calles y sobre todo de un sector como el universitario, que tanto orgullo y prestigio le da a nuestra patria”.

Romero reivindicó el papel de la educación pública como motor de movilidad social: “Muchos de nosotros, hijos de trabajadores, no habríamos tenido ninguna posibilidad de ascenso social ni de formarnos si no hubiera sido por la universidad pública gratuita y de calidad”. Y cuestionó duramente la política del Ejecutivo: “Este gobierno está destruyendo la patria, el bolsillo de los trabajadores, los ingresos de los jubilados y el financiamiento de áreas fundamentales del Estado”.

La manifestación en San Francisco, organizada por la UTN, se sumó a las movilizaciones en Córdoba capital y en distintas ciudades del país, y formó parte de la gran jornada nacional en la que cientos de miles de personas reclamaron frente al Congreso de la Nación.