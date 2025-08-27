San Francisco: corte de agua en Villa Golf y Palmares por la rotura de un caño
La Administración Municipal de Obras Sanitarias informó que el servicio estará interrumpido hasta las 14:00 en ambos sectores, debido a trabajos de reparación sobre Av. de los Constituyentes.
La Administración Municipal de Obras Sanitarias de San Francisco comunicó este martes un corte en el suministro de agua potable para los loteos Villa Golf y Palmares, debido a la rotura de un caño en Avenida de los Constituyentes, entre Urquiza y Primeros Colonizadores. El servicio permanecerá interrumpido hasta las 14:00 aproximadamente.
Según se informó, se recomienda a los vecinos de los sectores afectados hacer un uso racional del recurso y prestar especial atención al funcionamiento de los equipos elevadores de agua (motobombeadores), ante posibles inconvenientes derivados de la interrupción.