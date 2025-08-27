La Administración Municipal de Obras Sanitarias de San Francisco comunicó este martes un corte en el suministro de agua potable para los loteos Villa Golf y Palmares, debido a la rotura de un caño en Avenida de los Constituyentes, entre Urquiza y Primeros Colonizadores. El servicio permanecerá interrumpido hasta las 14:00 aproximadamente.

Según se informó, se recomienda a los vecinos de los sectores afectados hacer un uso racional del recurso y prestar especial atención al funcionamiento de los equipos elevadores de agua (motobombeadores), ante posibles inconvenientes derivados de la interrupción.