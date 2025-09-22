San Francisco: construirán tres aulas-taller y una dirección en la "escuela de trabajo"

Con motivo del 90º aniversario del IPET N° 50 “Emilio F. Olmos", este domingo se realizó un almuerzo conmemorativo, un evento que contó con la participación del intendente de la ciudad, Damián Bernarte, el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, el director de la institución, Jorge Tomé Seif, además de funcionarios provinciales, locales y autoridades del ámbito educativo.

Antes del encuentro formal se firmó un convenio entre el municipio y la provincia para licitar la construcción de tres aulas-taller y una dirección, que se ubicarán en un primer piso sobre las aulas existentes en planta baja. Asimismo, el Gobierno de Córdoba otorgará una asistencia económica de 30 millones de pesos para ejecutar obras complementarias en el polideportivo proyectado en el predio ubicado en avenida 9 de Septiembre y Caseros.

Durante su discurso, Damián Bernarte destacó el rol histórico de la escuela en la formación de técnicos, trabajadores y emprendedores: “Aquí se formaron técnicos, trabajadores, emprendedores e innovadores que con su esfuerzo y creatividad hicieron de San Francisco el polo productivo que hoy tenemos, que nos hace una ciudad pujante y en un motor productivo por excelencia de la amplia región”.

Y agregó: “Esa sinergia virtuosa entre educación, conocimiento y producción, combinando el sector público con el privado y el académico, convirtió a San Francisco en la ciudad más industrial de Córdoba, y por qué no, del país”.

El jefe comunal también valoró el aporte cultural y comunitario de la institución a lo largo del tiempo, mencionando como ejemplo la creación de la Banda de Música, conocida como “Banda de la EFO”.

Por su parte, Horacio Ferreyra afirmó: “Cuando uno mira esto, mira la comunidad educativa y piensa que esto es lo bueno que nos pasa en Córdoba. Poder ver pasado, presente, futuro que hoy se encuentran acá es de mucha importancia. El mejor representante de la educación técnica lo tenemos hoy gobernando la provincia”.

El ministro también remarcó la expansión del sistema de educación técnica en la provincia: “Hoy Córdoba es una de las provincias que más escuelas técnicas tiene y va a seguir teniendo porque seguimos abriendo a lo largo y a lo ancho de la provincia servicios educativos que tienen que ver con la formación técnica. Pero también decirles que vamos habilitando espacios para que los egresados de estas instituciones educativas puedan seguir carreras de nivel superior y tengan reconocimiento de materias”.

Finalmente, Jorge Tomé Seif, director de la escuela, expresó su agradecimiento a los funcionarios presentes por el acompañamiento y realizó una proyección sobre el futuro de la institución.