San Francisco: buscan familia adoptiva para un niño de 10 años
La convocatoria está dirigida a personas radicadas en toda la provincia de Córdoba que se sientan en condiciones de brindarle un entorno familiar afectivo y estable.
El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba convoca a personas, familias o parejas radicadas en todo el territorio de la provincia, que se sientan en condiciones de adoptar y brindar un entorno familiar afectivo y estable a un niño de 10 años. Ello en función de lo solicitado por el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y Penal Juvenil de San Francisco, a cargo del juez Andrés Emilio Peretti.
Se trata de un niño empático, introvertido y compañero. Presenta buena capacidad de adaptación y buena conducta. Le gusta jugar al ajedrez, andar en bicicleta y actividades vinculadas a la tecnología.
Se vincula de manera favorable con pares y adultos. Posee certificado único de discapacidad (CUD). Asiste a tratamiento psicopedagógico y cuenta con apoyo escolar, ambos espacios a modo de estimulación de su aprendizaje. Responde de manera favorable a nivel académico.
Realiza tratamiento psicológico. Logra expresar sus emociones sin dificultades. Recepta y acepta los límites y ha incorporado hábitos y rutinas de manera favorable. Es su deseo incluirse en una familia y mantener el vínculo con sus hermanas. Se busca un entorno familiar que pueda responder a sus necesidades, y acompañarlo en su desarrollo y crecimiento.
Los interesados deberán ingresar a la página https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias/, seleccionar la convocatoria de referencia n.° 07/25 y completar el formulario de inscripción.