Cada vez que ocurre una emergencia, el rápido accionar de los bomberos voluntarios no es casual ni improvisado. Detrás de cada intervención hay un protocolo claro, una estructura organizada y una vocación de servicio que sostiene cada paso. Pero ¿qué sucede exactamente desde el momento en que se da aviso de un siniestro hasta que el cuartel vuelve a quedar listo para la próxima salida?

Todo comienza con un llamado. Cuando se comunica una emergencia al número 100 o a la línea directa del cuartel, es fundamental que la persona que realiza el llamado brinde datos precisos: dirección exacta, tipo de siniestro (incendio, accidente, fuga de gas, etc.), si hay personas involucradas o heridas, y cualquier información relevante que le sea solicitada, y que permita anticipar la magnitud de la situación.

Protocolo

Una vez recibida la alarma, se activa el protocolo interno del cuerpo activo. Los bomberos reciben una notificación en sus teléfonos, acuden al cuartel lo más rápido posible y se designan las unidades y recursos necesarios según el tipo de siniestro. Este despliegue se realiza en pocos minutos, gracias al entrenamiento constante y a la preparación del personal.

Ya en el lugar del hecho, se evalúa la escena y se define la estrategia de intervención. Se prioriza la seguridad de las personas, la contención del fuego o peligro, y la protección de bienes. Todo el trabajo se lleva a cabo en coordinación y bajo mando del jefe de dotación o el oficial a cargo, quien distribuye las tareas y toma decisiones según el desarrollo del operativo.

Una vez finalizada la intervención, comienza una etapa menos visible pero igual de importante: el reacondicionamiento. Los móviles regresan al cuartel y se inicia la limpieza y reposición de materiales. Se recargan los tanques de agua, se lavan mangueras y herramientas, se controla el estado de los equipos de respiración y se realiza mantenimiento si es necesario. Esta tarea puede llevar varias horas, pero garantiza que todo esté en condiciones óptimas para una próxima salida.

A su vez, luego de cada siniestro, el personal mantiene una reunión para hablar y evaluar el accionar realizado, marcando puntos positivos y cosas a mejorar.

El compromiso de los bomberos no termina cuando se apaga el fuego: continúa en cada detalle, en cada guardia, en cada preparación. Por eso, cada vez que escuchamos una sirena, sabemos que detrás hay personas dispuestas a actuar, con dedicación y responsabilidad, para cuidar a su comunidad.