El próximo sábado 25 de octubre, San Francisco será nuevamente punto de encuentro para filatelistas, numismáticos y aficionados de todo el país. Se trata de una nueva edición del Encuentro San Eloy, una jornada organizada por el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, que se desarrollará desde las 9 en el Centro Empresarial y de Servicios, ubicado en Belgrano 1585.

La actividad, con entrada libre y gratuita, contará con una amplia agenda de propuestas orientadas tanto a especialistas como al público general. A lo largo del día habrá conferencias, presentaciones de libros, exhibiciones, sorteos y una gran mesa de comerciantes del rubro, además de espacios para el intercambio entre coleccionistas.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de acuñar medallas propias en el marco de una experiencia interactiva que año tras año convoca a visitantes de todas las edades.

Durante el evento se llevará a cabo la entrega del premio Numisma Progress 2025, una distinción que reconoce a personas o instituciones que han contribuido activamente a la promoción de la numismática en Argentina, ya sea desde la investigación, la divulgación o la conservación patrimonial. El anuncio del o la ganadora está previsto para las 17:00, seguido del tradicional sorteo de premios del bono contribución.

Uno de los momentos más esperados será la presentación y venta del libro “Piezas numismáticas argentinas perdidas en la Batalla del Atlántico”, obra del investigador Diego J. P. Aufiero, recientemente galardonado con el premio FENYMA ‘Alberto J. Derman’.

Los ejemplares estarán disponibles en el evento a un valor de $15.000 y contarán con la firma del autor. La investigación aborda hechos de la Segunda Guerra Mundial vinculados a emisiones numismáticas argentinas, y será desarrollada por su autor en una exposición especial durante la jornada.

Programa completo de actividades

De acuerdo al cronograma oficial, el evento tendrá el siguiente desarrollo:

09:00 | Comienzo de acreditaciones y apertura de la mesa de comerciantes

10:00 | Desayuno de bienvenida

11:00 | Conferencias temáticas

12:00 | Coffee break

13:00 | Almuerzo

15:00 | Segunda tanda de charlas y actividades

17:00 | Entrega del premio Numisma Progress 2025

17:30 | Sorteo de premios – Bono contribución

18:00 | Acto de clausura con palabras del presidente del Centro, Edgardo Valdemarín

Entre las temáticas que se abordarán se destacan las ponencias sobre “Las Águilas en las Monedas”, la construcción del libro de Aufiero y una exhibición especial de medallas históricas de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, entre otras.

El cierre estará a cargo del presidente del Centro, Edgardo Valdemarín, referente local del coleccionismo numismático y filatélico, quien presentará además una serie de investigaciones recientes en las que participó, vinculadas al patrimonio cultural de San Francisco y la región.