El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, junto a autoridades provinciales y municipales, dejó inaugurado el Consejo Barrial de Prevención y Convivencia en barrio San Cayetano. Se trata de un espacio de participación ciudadana que busca identificar y resolver de manera articulada las principales problemáticas del sector.

Durante el acto, Bernarte destacó la importancia de este tipo de herramientas para una gestión cercana y con mirada territorial: “El trabajo que se lleva adelante en los Consejos Barriales va en línea con lo que pensamos como vida en comunidad. En los barrios donde ya están funcionando han sido experiencias exitosas, y muestran el compromiso de una dirigencia vecinal organizada y fuerte como la de San Francisco”.

El Consejo estará integrado por representantes del centro vecinal, instituciones deportivas y sociales, áreas municipales y vecinos del barrio. La finalidad es generar ámbitos de escucha activa, trabajo conjunto y acciones concretas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en cada sector de la ciudad.

“El punto de partida implica una gran responsabilidad para el municipio, porque estos espacios deben incluir a todas las áreas: salud, educación, movilidad urbana, prevención. Es con trabajo comunitario e interinstitucional que se consiguen los mejores resultados”, remarcó el intendente.

Del acto también participaron el secretario de Gestión Territorial de la provincia de Córdoba, Oscar Arias; el coordinador zonal de Consejos Barriales, Juan Rojo; el secretario de Políticas Sociales del municipio, Mauricio Vaschetto; y el director de Empleo y Formación Profesional, Andrés Manías.

Arias valoró el rol de San Francisco en el fortalecimiento del modelo Córdoba: “Nadie se salva solo. Tenemos que apostar a lo colectivo, y estos consejos permiten construir agendas comunes. Felicito al intendente por esta ciudad que está cada vez más linda y que cree en la cercanía con el vecino como valor comunitario”.

Por su parte, Mauricio Vaschetto señaló que este tipo de programas “generan espacios de encuentro para que instituciones y vecinos podamos escucharnos y construir juntos soluciones para las necesidades del barrio”.

El Consejo Barrial de San Cayetano se suma así a una red creciente de espacios similares en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de profundizar la participación ciudadana y fortalecer los vínculos entre el Estado y la comunidad.