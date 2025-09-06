Este sábado se presentará con cielo despejado, pero avanzará la nubosidad en horas de la noche, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Los vientos soplarán del este y noreste con intensidades leves, entre 7 y 22 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 16 °C.

El domingo 7 se prevé una jornada con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 6 °C y la máxima trepará hasta los 18 °C. Los vientos soplarán del noreste con intensidades entre 7 y 22 km/h.