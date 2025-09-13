Sábado mayormente nublado y con temperatura en ascenso en San Francisco

Este sábado se presenta con cielo mayormente nublado en San Francisco.

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los vientos serán moderados por la mañana del norte, y leves del noreste y el este por la tarde y la noche.

La temperatura máxima alcanzará los 26° aproximadamente.

Pronóstico extendido

Para los próximos días se espera abundante nubosidad y temperaturas similares a las de hoy, con leve ascenso en las mínimas y leve descenso en las máximas.