Este sábado, el cuarteto vuelve a encender la noche en El Gigante de Bomberos con la presentación de La K’onga. El grupo cordobés, uno de los más convocantes del país, desembarca en San Francisco para encontrarse con su público en un show que promete ser inolvidable.

Las puertas del salón abrirán a las 00:30 y el ingreso se extenderá hasta las 2:00. Podrán asistir únicamente mayores de 18 años, quienes deberán presentar DNI en mano para acceder al evento.

Como en cada visita, se espera una gran convocatoria de fanáticos que disfrutarán de un nuevo bailazo cuartetero en la ciudad.