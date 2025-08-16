Este sábado se presentará en San Francisco con cielo parcialmente nublado en la madrugada, probabilidad de lluvias aisladas en la mañana, y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima prevista será de 16 °C. El viento soplará del este en todas las franjas horarias; la intensidad podría alcanzar entre 13 y 22 km/h.

El domingo 17 se prevé cielo con neblinas en la madrugada, algo nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y nuevamente mayormente nublado por la noche. La mínima será de 7 °C y la máxima de 18 °C. El viento soplará del este durante toda la jornada; podría alcanzar entre 7 y 12 km/h.