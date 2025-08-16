Sábado con probabilidad de lluvias aisladas en San Francisco
Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas en horas de la mañana. Los vientos soplarán del este durante todo el día. La máxima estimada será de 16 °C.
Este sábado se presentará en San Francisco con cielo parcialmente nublado en la madrugada, probabilidad de lluvias aisladas en la mañana, y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima prevista será de 16 °C. El viento soplará del este en todas las franjas horarias; la intensidad podría alcanzar entre 13 y 22 km/h.
El domingo 17 se prevé cielo con neblinas en la madrugada, algo nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y nuevamente mayormente nublado por la noche. La mínima será de 7 °C y la máxima de 18 °C. El viento soplará del este durante toda la jornada; podría alcanzar entre 7 y 12 km/h.