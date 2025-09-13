Sábado con nubosidad variable y con temperatura en ascenso en San Francisco
Se espera una jornada con cielo mayormente cubierto y vientos moderados a leves del noreste. La temperatura máxima será de unos 26°.
Este sábado se presenta con cielo mayormente nublado en San Francisco.
Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los vientos serán moderados por la mañana del norte, y leves del noreste y el este por la tarde y la noche.
La temperatura máxima alcanzará los 26° aproximadamente.
Pronóstico extendido
Para los próximos días se espera abundante nubosidad y temperaturas similares a las de hoy, con leve ascenso en las mínimas y leve descenso en las máximas.