Rubén Piacentini disertó en San Francisco: “El cambio climático es real y somos responsables”

Una charla científica, accesible y humana se vivió este miércoles por la noche en la Tecnoteca, donde el reconocido físico Rubén Piacentini expuso sobre una de las problemáticas más urgentes del presente: el cambio climático y la contaminación del aire.

La disertación, titulada “Cambio climático y contaminación atmosférica: ¿Qué nos informan los datos satelitales y terrestres?”, se realizó en el marco de la XXI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2025), un evento organizado por UTN San Francisco que convocará hasta el viernes a investigadores, ingenieros, docentes y estudiantes de todo el país.

Desde el inicio, Piacentini dejó en claro su propósito: “La idea es mostrar con datos científicos que el cambio climático es real y que el ser humano tiene responsabilidad en eso”.

Doctor en Física, investigador superior del CONICET y profesor honorario de la Universidad Nacional de Rosario, Piacentini llegó a San Francisco con la intención de abrir el conocimiento al público general: personas curiosas, familias, estudiantes de todos los niveles y profesionales del ámbito científico.

“El clima es la situación de la atmósfera del aire que respiramos, más las nubes, más el polvo, etcétera, en un lugar y en un tiempo dado. El problema es que ese clima está cambiando, y no sólo estacionalmente. Cuando se observa una variación sostenida durante décadas, hablamos de cambio climático, y eso es lo que está ocurriendo en todo el planeta”, explicó.

Detrás del calentamiento global: el rol humano y la matriz energética

Durante su exposición, Piacentini abordó las causas del calentamiento global desde una perspectiva científica pero también política y social: “Quienes son los responsables son los gases de efecto invernadero que generamos nosotros, los humanos. Uno de los más fácilmente detectables es el dióxido de carbono, que se genera simplemente por andar en auto, por ejemplo”.

En este sentido, el investigador subrayó la necesidad de revisar el modelo energético actual, fuertemente basado en combustibles fósiles: “Nuestra matriz energética es muy dependiente todavía del gas, el petróleo y el carbón. Habrá que cambiarla rápidamente. Vamos a tener que deforestar menos y, si deforestamos, tenemos que recuperar los bosques”.

También destacó el impacto positivo que pueden tener las medidas de eficiencia energética en la vida cotidiana, como el aislamiento térmico de las viviendas. Para ilustrarlo, compartió un ejemplo: “Un alumno mío en Rosario me contó que su hijo se despertaba en verano con dolor de cabeza. Vivían en un departamento alto que daba al oeste. Esa pared recibía mucha radiación solar a la tarde y acumulaba calor. Le hice un cálculo rápido: era como tener dos estufas eléctricas encendidas en verano. Aislar esa pared solucionó el problema. Es una mejora en salud, en calidad de vida y además se ahorra energía”.

La contaminación del aire: una amenaza invisible que mata

Más allá del cambio climático, Piacentini puso especial énfasis en los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud humana. “La Organización Mundial de la Salud afirma que la contaminación del aire es el problema ambiental que más muertes prematuras provoca. Hay estudios que hablan de entre 7 y 8 millones de muertes al año en el mundo”, advirtió.

Y explicó qué se entiende por “muerte prematura” con una comparación elocuente: “Es como con el cigarrillo. Si una persona iba a vivir 80 años y muere a los 70 por problemas respiratorios, eso es una muerte prematura. En los lugares muy contaminados, la expectativa de vida es bastante menor que en los lugares con aire más limpio”.

Por eso, insistió en que la ciencia no solo debe mostrar los datos, sino también proponer soluciones concretas. Y mencionó que desde la Universidad Nacional de Rosario impulsan una maestría en transiciones energéticas, que busca capacitar a profesionales que trabajan en energías contaminantes para que puedan reconvertirse a tecnologías más limpias. “La Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Internacional de Energía dicen que se van a necesitar millones de especialistas en estas nuevas energías. Por eso, además de investigar, nosotros formamos a quienes van a protagonizar ese cambio”, reflejó.

Ciencia con el celular en la mano

La charla también incluyó una instancia práctica donde el público pudo interactuar con sus propios teléfonos móviles para analizar pronósticos avanzados del tiempo y herramientas de prevención.

La propuesta buscó no solo transmitir conocimiento, sino generar conciencia y participación activa, en un momento donde los efectos del calentamiento global son cada vez más evidentes: olas de calor extremas, eventos meteorológicos intensos, sequías prolongadas, incendios forestales y deshielos acelerados.

Para cerrar, Piacentini se refirió al escepticismo que aún persiste en algunos sectores: “El mito más grande que escucho es que no somos responsables o que el cambio climático no es real. Pero vengo a demostrar que sí es real, y que somos nosotros. Como cuando uno va al médico y recibe un diagnóstico difícil, sirve para saber qué hacer. Acá es igual: la ciencia ya dio el diagnóstico, ahora toca actuar. Y confío mucho en los jóvenes para liderar ese cambio”.

La charla de Rubén Piacentini fue uno de los puntos más destacados de la agenda pública de la RPIC 2025, que continúa desarrollándose con múltiples actividades académicas en la Facultad Regional San Francisco de la UTN.