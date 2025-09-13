RPIC 2025: workshop sobre espectro electromagnético y su aplicación satelital

En el marco de la XXI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2025), que organiza la Facultad Regional San Francisco de la UTN, se dictará un workshop titulado “El espectro electromagnético y su aplicación satelital”, destinado a estudiantes, profesionales e interesados en el campo de la observación espacial y las tecnologías asociadas.

La actividad tendrá lugar el miércoles 17 a las 15 y el jueves 18 de septiembre a las 8.30 en el Aula 21. Estará a cargo de Florencia Degano, Raúl Rivas y Martín Bayala, y se desarrollará como parte del cronograma de la RPIC, un encuentro científico que reúne durante tres días a investigadores, docentes, ingenieros, profesionales de la industria y estudiantes de todo el país.

La XXI edición de la RPIC se llevará a cabo del miércoles 17 al viernes 19 de septiembre, con una intensa agenda de charlas plenarias, presentaciones de trabajos científicos y actividades abiertas al público. Las temáticas abarcan desde automatización, procesamiento de señales e inteligencia artificial, hasta innovación tecnológica aplicada a la salud, la movilidad y el ambiente.

Para más información sobre el evento, el programa completo y la inscripción, se puede consultar el sitio oficial: www.rpic.com.ar.