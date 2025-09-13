RPIC 2025: workshop sobre espectro electromagnético y su aplicación satelital
Especialistas en teledetección dictarán un workshop sobre espectro electromagnético y monitoreo satelital, en el marco de la XXI RPIC 2025 que organiza nuestra Facultad Regional de la UTN.
En el marco de la XXI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2025), que organiza la Facultad Regional San Francisco de la UTN, se dictará un workshop titulado “El espectro electromagnético y su aplicación satelital”, destinado a estudiantes, profesionales e interesados en el campo de la observación espacial y las tecnologías asociadas.
La actividad tendrá lugar el miércoles 17 a las 15 y el jueves 18 de septiembre a las 8.30 en el Aula 21. Estará a cargo de Florencia Degano, Raúl Rivas y Martín Bayala, y se desarrollará como parte del cronograma de la RPIC, un encuentro científico que reúne durante tres días a investigadores, docentes, ingenieros, profesionales de la industria y estudiantes de todo el país.
La XXI edición de la RPIC se llevará a cabo del miércoles 17 al viernes 19 de septiembre, con una intensa agenda de charlas plenarias, presentaciones de trabajos científicos y actividades abiertas al público. Las temáticas abarcan desde automatización, procesamiento de señales e inteligencia artificial, hasta innovación tecnológica aplicada a la salud, la movilidad y el ambiente.
Para más información sobre el evento, el programa completo y la inscripción, se puede consultar el sitio oficial: www.rpic.com.ar.