RPIC 2025: charla abierta sobre cambio climático y contaminación en la Tecnoteca

En el marco de la XXI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2025), que organiza la Facultad Regional San Francisco de la UTN, el miércoles 17 de septiembre a las 19.30 se realizará una disertación abierta a toda la comunidad en la Tecnoteca de San Francisco, donde el prestigioso especialista Rubén Piacentini abordará una problemática de creciente interés social: el cambio climático y la contaminación atmosférica, desde la mirada de los datos científicos.

Bajo el título “Cambio climático y contaminación atmosférica: ¿Qué nos informan los datos satelitales y terrestres?”, la charla buscará responder interrogantes sobre los efectos de la actividad humana en el ambiente, a partir del análisis de mediciones obtenidas por sensores espaciales y estaciones en superficie.

La propuesta está pensada tanto para el público general como para estudiantes, investigadores y profesionales interesados en la temática ambiental.

La disertación forma parte del cronograma de actividades de la RPIC 2025, un encuentro científico que reúne durante tres días a investigadores, docentes, ingenieros, profesionales de la industria y estudiantes de todo el país.

La XXI edición de la RPIC se desarrollará del miércoles 17 al viernes 19 de septiembre, con una intensa agenda de charlas plenarias, presentaciones de trabajos científicos y actividades abiertas al público. Las temáticas abarcan desde automatización, procesamiento de señales e inteligencia artificial, hasta innovación tecnológica aplicada a la salud, la movilidad y el ambiente.

Para más información sobre el evento, el programa completo y la inscripción, se puede consultar el sitio oficial: www.rpic.com.ar.