Rosa Gallegos, la madre que perdonó a los asesinos de su hijo, necesita ayuda por una enfermedad

Rosa Gallegos (70), la mujer que conmovió a San Francisco al perdonar a los responsables del crimen de su hijo Cristian Robledo tras una brutal pelea en una cancha de fútbol, hoy enfrenta una nueva batalla, esta vez contra el cáncer. Diagnosticada recientemente con un tumor gástrico avanzado, atraviesa una compleja situación de salud que la obliga a alimentarse exclusivamente con suplementos líquidos de alto costo, imposibles de sostener con su ingreso actual.

Aún sin cobertura efectiva del PAMI (presentó la documentación recientemente) y con una carga económica que supera ampliamente sus posibilidades, Rosa necesita ayuda para continuar su tratamiento.

Todo comenzó hace un año, cuando Rosa empezó a sentir un fuerte rechazo hacia la carne. “Lo primero que le dije al médico fue que me daba asco la carne. Me dio vitaminas”, recuerda. A pesar de las visitas médicas y los tratamientos pagados de forma particular, el diagnóstico se demoró. “Nunca usé el PAMI, siempre pagué. Pero cada vez me sentía peor. Bajé más de 15 kilos”, relata.

La situación se agravó con el paso de los meses. “Empecé con vómitos. Fui a una psicóloga porque pensé que podía ser emocional. Mataron a uno de mis hijos hace seis años. Medio año antes había fallecido el padre de mis hijos. Yo no estaba más con él, pero me hice cargo porque no tenía familia. Todo eso me había afectado mucho y pensé que podía ser eso”, cuenta Rosa.

En medio de ese desgaste emocional, fue finalmente atendida por el médico Gustavo Stoppani quien, tras una endoscopía le dio el diagnóstico certero: “Tenés el estómago destruido, y es malo”, cuenta la mujer que le dijo frente a sus hijos.

Desde entonces, Rosa no puede consumir alimentos sólidos. Su alimentación se basa en suplementos líquidos específicos.

Costos muy altos

El principal es el Fresubin, una fórmula hipercalórica y proteica indicada para pacientes con desnutrición moderada o severa y pacientes con patologías metabólicas crónicas, donde califica el cáncer. El tratamiento incluye dos suplementos diarios, y cada uno cuesta aproximadamente $15.000. Solo este producto representa $900.000 mensuales, sin contar otros gastos médicos. “Tomé uno por día porque trato de compensar con otra cosa. Porque es imposible”, dice.

En paralelo, la mujer utiliza un segundo suplemento en polvo que mezcla con caldo o mate cocido, una proteína en lata que cuesta más de $40.000 y consume dos por mes. “Todo lo que tomo es líquido. Hace casi dos meses que no como nada sólido”, cuenta.

Con una jubilación mínima y la pensión de su exmarido, Rosa percibe unos $600.000 mensuales. “Un mes más y me quedo sin un mango”, afirma, mientras espera que el médico tratante del PAMI realice la receta electrónica que permitiría el inicio de la cobertura. “Me gasté más de un millón y medio en este tiempo. Estoy esperando que el médico me conteste. No puedo seguir así”, insiste.

La batalla por Cristian

Pero el camino de Rosa ya venía cargado de golpes mucho antes del diagnóstico. En abril de 2019, a su hijo Cristian (30) lo mataron a golpes durante un partido de fútbol en la cancha de La Milka. Años después-en agosto de 2022-, en una audiencia de imposición de pena que conmovió a jueces y fiscales de San Francisco, Rosa tomó una decisión que pocos podrían siquiera imaginar: perdonó a dos de los jóvenes que participaron en el crimen. Ambos eran menores de edad al momento del hecho.

“Fue el espíritu de Cristian lo que me hizo cambiar de parecer”, dijo Rosa entonces, frente a los responsables. No sólo los perdonó, sino que les habló con firmeza y afecto: les pidió que aprovechen esa nueva oportunidad de vida, que sean buenas personas y que piensen en el daño causado, tanto a su familia como a la suya propia. Su intervención emocionó a todos los presentes, incluidos el fiscal Bernardo Alberione y el juez Andrés Peretti, quienes calificaron el momento como “histórico y memorable”.

Esa misma entereza que mostró en Tribunales es la que hoy la sostiene frente a un nuevo desafío, uno distinto, pero igualmente doloroso: luchar por su salud sin los recursos suficientes para hacerlo.

El caso se volvió público gracias a una amiga que, sin dudarlo, creó un alias para que la comunidad pudiera colaborar. Rosa, acostumbrada a ayudar, dice que al principio se sintió incómoda. “Siempre fui de ayudar. Veía un caso en la tele y mandaba plata. Ahora me toca a mí. Me cuesta, pero ya no puedo sola”, confiesa.

Hoy, su historia interpela y convoca. En medio del dolor, Rosa sigue adelante. En un contexto donde los tiempos del sistema de salud no siempre acompañan, su testimonio no sólo visibiliza la necesidad concreta, sino también la importancia del acompañamiento social y comunitario.

Para ayudar

Quienes deseen colaborar con Rosa para que pueda continuar su tratamiento, pueden hacerlo a través de una transferencia al alias SOGA.MUSA.MONTE (Rosa Ofelia Gallegos, Banco Nación). Cada aporte, por pequeño que sea, representa una ayuda directa para costear los suplementos que necesita a diario para alimentarse y sostener su salud.