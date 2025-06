Rosa celebró 103 años de vida agradecida por lo vivido y expectante por el futuro

El 12 de junio de 1922 vino al mundo Rosa Mendizabal de Giletta, una sanfrancisqueña descendiente de españoles que acaba de celebrar 103 años rodeada del amor de la familia y con una lucidez increíble.

La mujer está radiante y feliz, nunca pensó llegar a ser tan mayor “¿para qué?” - dijo ante la consulta, aunque eso sí en su familia no había antecedentes similares que recuerde.

Rosa actualmente vive en una residencia de adultos mayores, pero entre los 90 y 95 años estuvo en las Sierras en la zona de las Altas Cumbres. Esos tiempos acabaron y ahora está a media cuadra de donde tuvo su hogar muchos años.

Considera que fue y es aun una mujer afortunada: se casó con el amor de su vida, estuvieron juntos 50 años, la han visitado sus nietos y los sobrinos le prepararon el festejo. De hábitos simples está feliz de soplar una vez más las velitas.

“Me casé grandecita y con mucho sentido común. Es fácil decir sí, me pongo de novia y después será lo que sea. Estaba muy enamorada, pero hay que conocer bien a la persona a quien eliges”, comentó a El Periódico.

Su esposo era Faustino Agustín con el que explicó tuvo un matrimonio maravilloso: “Nunca tuvimos ni un sí ,ni un no. Era un hombre de una bondad sin fin, además nos respetábamos mucho ambos. El respeto en el matrimonio es muy importante”.

Ya alejada de su etapa como empleada de comercio y en una escribanía, Rosa mantiene algunas rutinas que considera claves para su longevidad: “No bebí nunca, no fumé, comí bien y siempre mantuve la lectura".

"Me gusta leer todo, a veces novelas. Ahora hace dos días que no lo hago por los festejos, pero yo no dejo nunca y a mí me funcionó, hay que mantenerse en actividad”, cerró la mujer que transita un presente con serenidad y gratitud.