Robots en acción: este miércoles se realiza un encuentro de robótica en UTN San Francisco

Este miércoles 17 de septiembre, entre las 11 y las 18, tendrá lugar en la Facultad Regional San Francisco de la UTN el Este miércoles se realizará el Encuentro de Robótica UTN 2025, una competencia local que se enmarca en el cierre de los cursos de Introducción a la Robótica que se desarrollaron en los últimos meses en dicha casa de estudios.

La entrada es libre y gratuita, y es abierta a toda la comunidad. La actividad será además una instancia preparatoria para la Competencia Nacional de Robótica que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el Superdomo.

El encuentro de este miércoles se llevará a cabo en el salón de actos "Santiago Pampiglione", y cuenta con la organización conjunta del Departamento de Ingeniería Electrónica, el Área de Juventud de la Municipalidad de San Francisco, el IPET N° 50 "Emilio F. Olmos", el IPET N° 264 "Teodoro Asteggiano", la Escuela ProA Desarrollo de Software, la Escuela ProA Biotecnología, la Escuela ProA Técnica; el IPETyM N° 89 de Devoto y la Escuela Proa de Porteña.

La actividad de este miércoles comenzará a desarrollarse desde las 11 con la llegada de los participantes, para dar paso a la acreditación y la ubicación en los boxes desde el mediodía. Y luego, entre las 12:30 y las 13 se realizará la homologación de los robots y comenzará la competencia.

El evento contará con dos categorías de competencia: sumo y mini sumo, donde los robots autónomos —programados previamente por los estudiantes— deberán detectar a sus oponentes y empujarlos fuera del área de combate (tatami).

El reglamento que se utilizará es el mismo de la Liga Nacional de Robótica, disponible públicamente, y la conformación de los equipos es flexible: aunque se sugiere un máximo de cuatro personas por robot, este requisito no será excluyente para el encuentro local.

Los cursos que se dictaron en la Facultad Regional San Francisco a los estudiantes de nivel medio consistieron en seis clases prácticas de dos horas en el Laboratorio de Electrónica de la Facultad, donde se abordaron conceptos básicos de electricidad, electrónica y programación, con el armado progresivo de robots. En total, participaron cerca de 200 estudiantes, quienes construyeron casi 30 robots que competirán en esta jornada.

Además de fomentar el aprendizaje técnico, el objetivo del encuentro es acercar a los estudiantes secundarios al mundo de la ingeniería y mostrar desde dentro cómo se vive la experiencia universitaria.

“Queremos que vean que la facultad es un lugar accesible para todos, más allá de si provienen de escuelas técnicas o no”, explicaron desde la organización.