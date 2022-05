Juicio por narcotráfico: ¿quién llamó a Esser para pedirle una coima?

En el juicio quedó demostrado que llamaron a la mujer del expresidente de Sportivo Belgrano para pedirle dinero a cambio de eliminar una prueba en la causa, pero el llamado no provino de la Fiscalía Federal. Aunque si hubiese existido -dijo el fiscal- eso no lo eximía a Esser de su culpabilidad porque no hay relación entre esa acción y su rol en la causa.