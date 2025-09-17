El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta amarilla para San Francisco y alrededores por tormentas fuertes que podrían suceder en las próximas horas.

El reporte indica que “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, por esto se espera que haya abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

La temperatura máxima llegó a los 28° en una jornada marcada por la nubosidad y la humedad.