El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta amarilla ante la llegada de tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento en el centro y el este del país. Según la última actualización se extenderá hasta la mañana del martes y traerá aparejado también más descenso de temperatura.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.