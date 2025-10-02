Rescataron a una perrita y sus seis cachorros en Frontera: ya fue castrada para evitar nuevas crías

La Protectora de Animales de San Francisco informó que, tras más de un año de intentos, finalmente lograron retener y rescatar en los últimos días a una perrita asilvestrada que se reproducía constantemente en la zona entre Josefina y Frontera.

El operativo fue posible gracias a la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Frontera, quienes trabajaron durante cuatro horas para sacar a la perra y a sus seis cachorros de una alcantarilla de diez metros. “No dudaron un segundo en ayudar y entre todos se pudo lograr el rescate”, destacaron desde la organización.

Tras el procedimiento, la perra fue castrada en el marco del servicio que brinda la Municipalidad de San Francisco, que ofrece castraciones todos los días y también facilitó el transporte para trasladar al animal.

“Estamos felices de poder trabajar de manera preventiva, impidiendo que más animales nazcan para quedar en las calles o en los refugios porque no hay hogares disponibles”, remarcaron desde la Protectora, subrayando la importancia de las políticas de castración y el trabajo conjunto con instituciones y voluntarios.