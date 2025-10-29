Replay Fest +30: llega a San Francisco y la región una fiesta retro con música selecta, videoclips y hasta lentos para mayores de 30

Una nueva propuesta busca romper la rutina nocturna de San Francisco: una fiesta pensada exclusivamente para mayores de 30 años. Se trata de Replay Fest +30, un evento que promete revivir sensaciones de los mejores momentos musicales del pasado y presente cercano, y que se realizará el viernes 14 de noviembre desde las 23:55 en Atlantis, con la promesa de darle nueva vida a algunos viernes de la ciudad.

“Es una fiesta diferente a lo que estamos acostumbrados. Está pensada para quienes crecieron escuchando música de los ’80, los ’90, los 2000, y más actual también, con videoclips originales que se proyectarán en pantallas gigantes y TV's durante casi toda la noche”, explicaron desde la organización.

Uno de los condimentos especiales del evento será un paseo variado por rock, pop, bolicheros, un segmento de alta fiesta con sorpresas, y como plus la inclusión de un set de lentos, apostando a la nostalgia de los más grandes y la novedad para quienes nunca los bailaron.

“Queremos que la gente reviva emociones con esas canciones que marcaron etapas importantes de su vida. Los lentos unen, y queremos que se animen a bailarlos”, agregaron.

Detrás de la cabina estará Pablo C, un DJ recordado por algunos en la escena local por su estilo y por conocer al detalle el repertorio que marcó a varias generaciones. La selección musical incluirá grandes hits de artistas internacionales y nacionales que sonaban en las pistas del mismo Atlantis, Scala 3, La Calle, La Nave, en sus mejores momentos.

Además de la música, la ambientación será libre de humo. Habrá un sector especial para fumadores y el boliche estará perfumado con productos Biogreen de alta calidad. Eso, junto a la propuesta visual, jugarán un rol clave. “Hay tres pantallas distribuidas y varios TV's por todo el boliche que van a pasar los videoclips de las canciones y algunas sorpresas. La idea es que la gente no solo escuche, sino que también en la era multimedia disfrute con ese formato”, detallaron.

La organización está haciendo alianzas comerciales con negocios y emprendedores de la ciudad que apoyan el evento.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a precios accesibles y se pueden conseguir comunicándose al 3564 214350, al Instagram @replay.sf o en los comercios adheridos.

Desde la organización destacaron que se trata de una fiesta pensada para un público que busca tener ese espacio que no encuentra hoy y desea volver a disfrutar de una salida como las de aquellas buenas épocas.

“Queremos que sea una experiencia completa, no solo una noche de baile. Que se conecten con la nostalgia, con los recuerdos y con las emociones que despierta la buena música. Es una propuesta distinta, y creemos que hacía falta algo así en la ciudad”, señalaron.

Replay Fest +30 invita a vivir una noche única, para volver a bailar como antes, revivir épocas doradas y disfrutar de una fiesta con identidad propia.