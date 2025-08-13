La Municipalidad de San Francisco anunció cambios en la circulación y la ubicación de semáforos en el sector noroeste de la ciudad. Las modificaciones, que incluyen el traslado de equipos y la redefinición del sentido de calle Ecuador, buscan ordenar el tránsito y reforzar la seguridad para conductores, peatones y ciclistas en avenida Trigueros.

En esa zona se registraron varios accidentes de tránsito en los últimos meses, entre ellos el que le costó la vida de Rubén Ludueña de 70 años en un choque ocurrido en mayo de este año.

Las medidas contemplan:

Traslado de semáforos: los equipos ubicados en calle Ecuador, en sus cruces con Bv. Roca y Juan de Garay, serán reubicados en la Avenida Serafín Trigueros de Godoy, en las mismas intersecciones, acompañando la nueva dinámica de circulación del sector.

Cambio de sentido en calle Ecuador: el tramo comprendido entre calles Independencia Norte y Av. Rosario de Santa Fe pasará a tener un único sentido de circulación de Sur a Norte.

Habilitación de estacionamiento: sobre el margen Oeste de calle Ecuador, en el tramo mencionado, se levantará la prohibición de estacionar vigente. Los demás tramos mantendrán el doble sentido de circulación para favorecer el tránsito local.

Desde la Dirección General de Prevención y Movilidad Urbana destacaron que estas modificaciones buscan optimizar la organización del tránsito, brindar mayor seguridad a conductores, peatones y ciclistas, y adecuar la infraestructura vial a las necesidades actuales de la ciudad.

“La implementación se realizará una vez finalizadas las tareas de adecuación y señalización, y será comunicada con anticipación a vecinos y usuarios habituales a través de los canales oficiales y medios de comunicación locales”, señaló desde el área de Prevención y Movilidad, Nelson Carrizo.

Por otro lado Carrizo expresó: “el cambio en el sentido de circulación de calle Ecuador y la remoción de la prohibición de estacionar sobre su veril Oeste, se harán efectivos una vez finalizados los trabajos de adecuación y señalización pertinentes sobre dicha arteria”.

Para finalizar, el funcionario destacó que estas medidas se deben a la dinámica de circulación que adquirió el sector con la pavimentación de Av. Trigueros, desde Bv. Roca hasta Av. Rosario de Santa Fe.