La Municipalidad de San Francisco anunció una serie de medidas que buscan mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación en el sector noroeste de la ciudad. El plan comenzará a implementarse el jueves 16 de octubre con el cambio de sentido en un tramo de calle Ecuador, el traslado de semáforos a la avenida Serafín Trigueros de Godoy y un nuevo recorrido para la línea B del transporte urbano.

El tramo afectado de calle Ecuador comprende entre Independencia Norte y avenida Rosario de Santa Fe, que pasará a tener sentido único de circulación de Sur a Norte. En ese sector, además, quedará habilitado el estacionamiento sobre la margen Oeste.

El municipio aclaró que el resto de calle Ecuador conservará su actual doble sentido de circulación, tanto en el tramo comprendido entre calle Belgrano e Independencia Norte, como entre avenida Rosario de Santa Fe y calle Roma.

En paralelo al cambio de circulación, se iniciará la reubicación de los semáforos actualmente ubicados sobre calle Ecuador, en las esquinas de Boulevard Julio Roca y avenida Juan de Garay, que serán trasladados a avenida Serafín Trigueros de Godoy, manteniendo esas mismas intersecciones. Según informaron fuentes municipales, las tareas de traslado demandarán un plazo aproximado de 15 días.

Durante este período también se procederá a instalar cartelería informativa tanto para indicar el nuevo sentido de circulación como para advertir sobre la presencia de los dispositivos de control de tránsito.

Desde la Dirección General de Prevención y Movilidad Urbana, dependiente del municipio, se pondrá en marcha un operativo especial de tránsito a partir del mismo jueves 16, con inspectores apostados en la zona para brindar información a los conductores, ordenar la circulación y garantizar una transición segura durante los primeros días de implementación.

La línea B cambia su recorrido por el nuevo sentido

A raíz del cambio de circulación en calle Ecuador, la línea B del transporte urbano también modificará su recorrido habitual. Desde el jueves, el colectivo tomará calle Asunción, luego José Hernández, continuará por Río Negro, luego por avenida Juan de Garay, y de allí seguirá por avenida Trigueros hasta Boulevard Roca, donde retomará su trayecto normal.

Desde el municipio se solicitó a la ciudadanía circular con precaución, respetar la nueva señalización y estar atenta a las indicaciones del personal de tránsito presente en el sector.