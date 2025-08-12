La suspensión de las internas de la Unión Cívica Radical en Córdoba, previstas para el domingo 10 de agosto, dejó al descubierto profundas diferencias en la dirigencia provincial. En el departamento San Justo, tres referentes —Cristian Canalis, Marco Puricelli y Fernando Salvagno— expresaron sus miradas sobre el conflicto que derivó en la proclamación de Ramón Mestre como único candidato de la Lista 3 para las legislativas de octubre.

Entre críticas a la conducción y posturas opuestas sobre una alianza con La Libertad Avanza, los tres dirigentes coincidieron en señalar que el partido perdió una oportunidad para fortalecerse.

El conflicto se originó cuando el Congreso partidario, dominado por el sector Generación X que lidera Rodrigo De Loredo, aprobó suspender las internas y habilitar la negociación de candidaturas por consenso. Esta estrategia, respaldada por el presidente del Comité Provincial Marcos Ferrer, incluía la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza, lo que generó fuertes tensiones con el sector encabezado por Mestre, que rechaza cualquier acercamiento al espacio libertario.

La disputa se trasladó a la Justicia Electoral, que a través del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y luego la Cámara Nacional Electoral, ordenó realizar las internas este domingo 10 de agosto. Frente a este fallo, el sector de De Loredo decidió retirar su lista, lo que dejó a Mestre como único postulante habilitado.

En el plano local de San Francisco, el comité local mantiene su unidad aunque sus referentes se encolumnaban en distintos sectores, con Canalis cuestionando abiertamente al sector aliancista; mientras que Puricelli y Salvagno apoyando, si bien con condiciones, al sector que buscaba alianzas con Milei.

Cristian Canalis: pedido de renuncia y responsabilidad política

Desde San Francisco, el tribuno de cuentas Cristian Canalis advirtió en un comunicado: “Frente a la gravedad institucional a la que arribamos en la Unión Cívica Radical de Córdoba debido a la actuación arbitraria y sobre todo contraria a nuestra Carta Orgánica por parte del Comité Central de la Provincia de Córdoba para la elección de los candidatos a diputados nacionales, nos vemos en la obligación de solicitar la renuncia de su presidente, Marcos Ferrer”.

En el mismo comunicado, firmado junto a otros dirigentes, Canalis señaló: “Tras el reciente y contundente fallo judicial, se ha evidenciado una grave crisis de liderazgo que ha culminado en una situación sin precedentes. Esta tragedia política, producto de una miopía política y un manejo deficiente, no solo ha afectado de manera irreparable la credibilidad y el prestigio del partido, sino que ha dañado los cimientos democráticos que siempre hemos defendido”.

Y remarcó: “Por lo expuesto, solicitamos formalmente que el presidente Marcos Ferrer presente su renuncia al cargo que ostenta al frente del Comité Central de la Provincia de Córdoba, y que Rodrigo De Loredo asuma su responsabilidad política por la situación actual. Esta decisión, aunque difícil, es la única vía para devolverle la dignidad a nuestro partido y recuperar la confianza de la sociedad cordobesa”.

Marco Puricelli: rechazo a la interna y defensa de la unidad local

El concejal de San Francisco Marco Puricelli expresó: “La política argentina está atravesada por lo que entiendo son dos discusiones muy grandes. O sea, por un lado está si el radicalismo está dispuesto a aceptar una alianza con la Libertad Avanza o con otros sectores, y surgió el Grito Federal hace poco que también pone en tensión a las filas de mi partido".

El concejal local integraba la lista de De Loredo, aunque aclaró que de forma simbólica. "Soy último suplente, es un acompañamiento simbólico que decidí darle a un grupo de amigos con los que venimos compartiendo generacionalmente la construcción de un radicalismo joven, renovado, con expectativas”.

Puricelli enfatizó: “Yo estoy en este contexto totalmente en contra que se desarrollen elecciones internas. Creo que es someter al radicalismo a un estrés organizacional. Si hay un año donde la política se pone de acuerdo para suspender las PASO, porque entendemos de que someter a la gente en este contexto delicado que se atraviesa a nivel económico y a nivel nacional, hay que interpretar el mensaje. Nosotros le pagamos a esa sociedad con una interna del partido. Por eso yo estoy en contra, creo que no refleja lo que la sociedad espera de nosotros en términos de resolver nuestros conflictos”.

Y agregó: “Tampoco creo que esto sea, digamos, una discusión en la que se esté pensando entregar el partido ni mucho menos, me parece que hay un dramatismo propio de estrategias electorales. ¿Por qué? Porque el radicalismo está en condiciones de conducir armados grandes, con programa y con protagonistas radicales. Entonces, lo que planteamos nosotros en un sector de la UCR es que el radicalismo tiene que ser competitivo, está en condiciones de liderar, está en condiciones de convocar a otros sectores y está en condiciones también de liderar con este escenario nacional que atravesamos que es muy delicado”.

Sobre el riesgo de la interna para la competitividad de la UCR, sostuvo: “Sí, sin duda, no sería la primera vez en nuestra vida que tenemos a una generación de radicales que están buscando hacernos tomar decisiones que nos hacen perder relación con la gente. Esto ya ha pasado en mi partido, por algo hace 20 años que no gobierna la provincia de Córdoba”.

En contraste con las tensiones provinciales, subrayó: “En San Francisco nos hemos puesto de acuerdo en el radicalismo. Somos conscientes de las diferencias que tenemos con respecto, por ejemplo, al Gobierno nacional, con respecto al gobierno provincial, con respecto a ciertos aspectos de la política en términos generales, pero que hemos desarrollado estrategias comunes”.

Para graficar su planteo, utilizó una metáfora: “Vos a un arquitecto le pedís una casa y después él te puede poner o no conceptos a esa casa cuando te la diseña, pero vos necesitás la casa para poder decir estoy en un techo y estoy abrigado y cualquier viento que venga no me va a dar frío. Lo mismo pasa con la política. Nosotros desde el radicalismo de San Francisco somos capaces de ordenar la casa. El radicalismo de San Francisco está unido”.

Fernando Salvagno: “Había que hacer alianza”

El presidente comunal de Colonia Iturraspe Fernando Salvagno manifestó: “Yo me enrolo en la lista de Rodrigo de Loredo, creo que solos no alcanza. Lo que sí opino y creo que se hicieron mal las cosas en los dos bandos. Nosotros como intendentes, que tenemos el termómetro, los afiliados nos preguntaban, ‘¿Votamos, no votamos?’ Y nosotros estábamos en el aire, no sabíamos qué decir. Llegamos a este punto y creo que esto no tendría que haber sucedido. Si aspiramos a un radicalismo renovador, tendríamos que aspirar a alianzas. Porque solos no se llega”.

Ante la pregunta sobre la alianza con Milei, respondió: “Sí, yo creo que tendríamos que haber ido por ahí. Respetando los principios nuestros y había condiciones para negociar. Considerando que está Schiaretti, Natalia de la Sota y la Libertad Avanza, creo que no hay chances para el radicalismo con la lista tres. Ojalá me equivoque. Yo creo que el poder se construye desde el poder, pero no siendo el felpudo de la Libertad Avanza, sino imponiendo condiciones. Bueno, se dio otra cosa”.

Y concluyó: “Creo que acá faltó madurez política, escuchar al afiliado, terminó toda una discusión entre dos personas que querían ser candidatos y primó esa pelea. Es lo último que podía pasar. Pero sí creo que había que hacer alianza”.