Integrantes del programa Referentes Judiciales de San Francisco participarán de una nueva edición de la iniciativa “Es tu derecho, preguntá a la Justicia”, una propuesta que tiene como objetivo acercar la Justicia a la sociedad, brindar asesoramiento básico y orientar a los ciudadanos frente a distintas situaciones legales de la vida cotidiana.

La actividad se desarrollará el lunes 28 de octubre, de 17 a 19, en Juan José Paso 1650, donde referentes judiciales comunitarios atenderán de manera gratuita a todas las personas que se acerquen, sin necesidad de turno previo ni formalidades.

Durante la jornada, los voluntarios del Poder Judicial estarán disponibles para responder consultas jurídicas generales, ofrecer información pública sobre trámites y procedimientos, y orientar en casos de conflictos familiares, laborales o vecinales, entre otros temas.

El programa “Es tu derecho, preguntá a la Justicia” forma parte del trabajo voluntario y gratuito que llevan adelante los Referentes Judiciales Comunitarios (RJC), una red conformada por integrantes del Poder Judicial de Córdoba que busca fortalecer el vínculo entre la Justicia y la comunidad, promoviendo el diálogo, la prevención de conflictos y el acceso a los derechos.

La iniciativa, impulsada por el Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas (CGEE) del Poder Judicial, se desarrolla en distintas localidades de la provincia con el propósito de generar espacios de confianza y orientación directa.

Los interesados pueden obtener más información sobre el programa en el sitio rjc.justiciacordoba.gob.ar, seguir la cuenta oficial en Instagram @referentesjudicialesoficial, o comunicarse por correo electrónico a referentes@justiciacordoba.gob.ar.

De este modo, el Poder Judicial reafirma su compromiso con una Justicia más accesible, participativa y cercana, que promueve la escucha activa y la educac