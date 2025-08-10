Mariana Molina, Daniela Arguello y Silvina Araya son tres amigas que se encontraron después de mucho tiempo en una humilde casita de barrio Bouchard. Son mujeres con discapacidad, severas en los tres casos y, aunque ellas no lo llegan a comprender, son quienes más sufren las consecuencias de las actuales políticas nacionales que afecta a ellas y sus familias en gran manera.

Sus historias entrecruzan caminos, confluyen en problemas similares y en un vínculo familiar que trasciende todo esto y más, porque las chicas siempre serán niñas debido a su discapacidad. Es por eso que no hay Mariana (48) sin Lidia Puchetta, ni existe Daniela (50) sin Beatriz Ulluque y tampoco Silvina sin Gabriela Araya, éstas últimas hermanas, mientras que las otras dos son madres e hijas.

Las tres amigas siempre se veían en el Centro de Día que tiene APADIM, pero dejaron de ir en casi todos los casos porque no pueden costear los gastos. Es un centro privado y hasta hace un tiempo tenían una beca completa, pero la institución ya no pudo solventarlas y las dio de baja. Ese es solo uno de sus problemas.

También dejaron de verse porque no pueden movilizarse, son de barrios distantes, tienen dificultades para caminar en algunos casos y sus apoyos terapéuticos -que son sus madres - y hermanas no pueden siempre acompañarlas.

Su historia es la de la amistad, pero una que no reconoce condición y que está atravesada por los recortes en el gasto público, los vetos del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad y el aumento a los jubilados. Esto desde hace tiempo hasta las lleva a elegir entre trabajar o cuidarlas o comer más o menos para favorecer a las chicas.

De a dos

Lidia se arrimó a las reuniones de los miércoles que realizan los jubilados autoconvocados de San Francisco. En una de esas tardes contó que no solo ella se ve perjudicada por la escasez de ingresos sino también su hija Mariana.

“Mariana tiene parálisis cerebral. Desde que nació comenzó nuestra tarea de apoyarla y ayudarla en todo lo que necesitaba. Soy jubilada y pensionada, cobro la mínima. Ella tiene una ayuda, pero la pensión que les dan no llega a 300.000 pesos”, explicó a El Periódico.

Por la obra social que tiene la mujer de 48 años antes tenía la posibilidad de ir al Centro de Día porque había un transporte que no les cobraba, pero eso se terminó. “Tengo que mandarla en remis particular y no siempre tengo”, agregó su mamá.

Junto a ella está Beatriz, jubilada y pensionada que vive sola con su hija Daniela. Cuando nació, la ahora mujer de 50 años tragó líquido amniótico y eso afectó su desarrollo. “Su discapacidad es intelectual porque tiene 50 años, pero en su mente son 6 o 7 años”, relató su madre.

Cuando tenía 5 años comenzó a ir a la Granja de APADIM, después pasó a los 21 años al Centro de Día. Ese tiempo que tanto ella como las otras chicas pasaban en el establecimiento les permitía hacer mandados, trabajar, ir al médico, entre otras tareas cotidianas; además de que estaban bien contenidas en el centro terapéutico. Y un día no pudo más asistir.

“Vinieron los recortes en PAMI, en la oficina este año me dijeron que no iba a tener traslado. Me cansé, que querés que te diga, no la mandé más. No hace rehabilitación porque el PAMI no cubre nada”, sostuvo.

La debacle

Los recortes comenzaron a sentirse con fuerza desde 2024. “Fueron sacándonos becas para ir al hogar de día, transporte” y ahora “nadie da nada y aun con mutual ya no las ayudan más”, aseguró Beatriz.

“Falta empatía”, aportó Lidia, que venía de ayudar a las chicas que estaban desayunando. Casi a coro Beatriz afirmó que ellas necesitan como cualquier persona salidas, una escuela, un lugar donde ir. “Nosotras siempre las llevamos a todos lados, ellas no van a poder aprender, pero es importante la actividad”, subrayó.

Son mujeres que están solas al cuidado de sus hijas y este nuevo esquema de carencias por parte de la asistencia del Estado nacional las afecta principalmente en los ingresos. “Lo económico es fundamental, tuvimos que cambiar todo por la movilidad. A Mariana hay que acompañarla y es un gasto grande ir al médico. Y todo requiere de eso”, señaló Lidia.

A la mujer le da pena tener que decirlo: “Antes comíamos al mediodía y a la noche, ahora solo al mediodía y la cena a veces pasa con mate cocido, somos solas para mantener las cosas”, reconoció. A su lado Beatriz indicó: “A veces ni se llega cuando tenés que comprar algo extra, a veces se llega y a veces no”.

Para peor su salud también se ve afectada porque cuando tienen que comprar medicamentos de las chicas o para ellas ya no vienen gratis y los descuentos son de menor porcentaje.

Difícil día a día

Gabriela Araya es parte del Grupo de Padres autoconvocados por el Centro de Día, está a cargo de su hermana Silvina y atraviesa las mismas dificultades que Lidia y Beatriz. Las tres se organizan para visibilizar una causa que no debe pasar por invisible.

Silvina tiene retraso severo por hipoxia, antes iba al hogar de día de APADIM, pero sin transporte y sin beca no pueden continuar con esas actividades.

Araya aseveró que “la familia se dedica 24 horas a quien tiene una discapacidad”. En su caso, ella modificó su vida y de parte de sus hijas para acompañarla, como, por ejemplo, tener que dejar determinados trabajos.

“Busco tareas que me permitan cuidar a mi hermana, cuando iba al centro de día podía hacerlo en ese tiempo, ahora tengo menos horas. Más de una vez los patrones me dieron a elegir entre mi hermana o el trabajo, siempre voy a elegir por ella”, expuso.

Como sus compañeras de grupo viven en el día a día, son expertas en recortar gastos: “Recortamos de todos lados, no comprás ropa para vos, comés menos, no te comprás los remedios para vos. No es uno solo el de la necesidad, es de todos los que lo cuidan”, graficó.

Haciendo cálculos, las tres mujeres estimaron que necesitan al menos tres millones de pesos por mes para solventar sus terapias, actividades, medicamentos, dieta específica, entre otros gastos. “Imagínense que la vida es imposible con la jubilación mínima o una pensión menor que les dan a sus familiares con discapacidad”, cuestionaron.

“Este recorte es un insulto y no va a haber ningún cambio ¿Creen que se puede vivir con 300.000 pesos?”, cuestionaron.

Autoconvocados

En el grupo de familiares autoconvocados que reclaman por la grave situación de las personas con discapacidad hay 14 personas.

Sin embargo, Gabriela Araya afirmó que en total son 25 los que dejaron de ir al centro de día por el retiro de becas, actualmente solo están en sus casas alejados de las rutinas que les hacían bien y permitían progresar a pesar de su condición.