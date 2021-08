Carlos Moreyra (39) es un viajero que recorre el país en bicicleta junto a Firulais, su perro, y que desde hace algunas horas se encuentra en San Francisco, a raíz de la rotura de su bicicleta. Necesita reunir dinero para poder arreglarla y seguir viaje.

Luego de dormir en una estación de servicios Moreyra, que es de Buenos Aires pero vive en Tierra del Fuego, se emplazó en el centro de la ciudad, en Bv. 25 de Mayo y Mitre, donde colocó un cartel donde explica su situación.

"Ando viajando en bici junto a mi compañero Firulais. Vivo en la ruta hace 20 años. Soy un pibe recuperado de la droga. Vivía en Buenos Aires y ahora vivo en la ruta. Mi compañero (por su perro) hace dos años que anda conmigo para todos lados. Anoche veníamos en la ruta y me comí zorro, se cruzó, lo quise esquivar, pero volvió y volcamos la bicicleta. Se dobló un poco la llanta, hay que cambiar la cubierta trasera y las del carrito y centrar las ruedas", contó a El Periódico .

El hombre contó que sabe hacer trabajos de albañilería y eso busca para poder juntar unos pesos y seguir: "Voy trabajando, junto plata, y con eso me mantengo. Hago albañilería, plomería, electricidad, mecánica. Cuando me necesitan me llaman, de Neuquén, Río Negro, de cualquier lado, porque es gente que ya me conoce. Entonces viajo y saben que voy a trabajar".

Moreyra aseguró que no quiere dinero, sino trabajo. "Trabajo porque no me gusta andar pidiendo plata. Es para arreglar la bici y seguir. Aparte para juntar algo para el viaje. Llegué anoche a las tres de la mañana", manifestó.

De San Francisco, el viajero planea ir hasta Ushuaia para cambiar de bicicleta: "Voy a buscar otra bici que tengo allá, dejo esta y saco la otra. Tengo ocho bicis".

Su aventura lo llevó a conocer distintos lugares de Argentina pero también otros países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador o Venezuela. "Anécdotas tengo un montón, están muy buenos los viajes, conozco mucha gente", aseguró.

Para colaborar con él se puede llamarlo al teléfono 299 5953586.