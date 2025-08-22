Hace dos décadas se celebró en la Cámara del Crimen de San Francisco el primer juicio con jurados, un proceso que tuvo una participación mayorítaria de ciudadanos. Por este motivo el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) reconoció a los hombres y las mujeres que participaron de aquella experiencia como así también para el magistrado que presidió el debate.

Durante el acto, la presidenta de la Sala Penal del TSJ Aída Tarditti, afirmó que los nombres de estas personas “están grabados en la historia”; ya que no solo tuvieron la responsabilidad de juzgar, sino que también establecieron las primeras huellas de un sendero que luego siguieron incontables ciudadanos. "Ustedes escribieron la primera página en la historia del jurado cordobés con mayoría de ciudadano", afirmó.

Asimismo, la magistrada señaló que el jurado popular “conforma una de las experiencias más exitosas de la justicia cordobesa” y destacó que ha demostrado ser un sistema “sustentable en el tiempo”. “En estos 20 años hemos hecho cambios para mejorar, nacidos de este caminar juntos, para abrirnos mejor a la experiencia del jurado”, enfatizó la vocal.

Además de los ciudadanos que integraron el primer jurado popular, participaron del acto el camarista penal Claudio Requena; el administrador general del Poder Judicial de Córdoba, Luis Sosa Lanza Castelli; la secretaria de la Sala Penal del TSJ, María Pueyrredón; y el coordinador de la Oficina de Jurados Populares, Gonzalo Romero.

Sobre el juicio

El juicio inició el 22 y culminó el 25 de agosto en San Francisco. Fernando Víctor Luna estaba acusado del homicidio de Marcos Brito, ocurrido el 5 de julio de 2003 y ulteriormente recibió 12 años de prisión tras la determinación de los camaristas.

Las audiencias duraron tres días y el jurado estuvo integrado por cuatro mujeres y cuatro hombres. Se trataba de Norma Rueda, Silvana Iñíguez, Norma Gallo, Ana Paulí, Adrián Gagliardi, Mauricio Suárez, Luis Daniel Cassol y Gabriel Mathiev. Como suplentes Carina Andrea Rosso, Belkys Espiñeira, José Alfredo Murra y Raúl Alberto Cabrera.

Además, de los jueces del tribunal presidido por Hugo Ferrero e integrado por los vocales Claudio Requena y Mario Comes. El fiscal de Cámara fue Víctor Pezzano y el defensor de Luna Carlos Martínez Cherini.