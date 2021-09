Con la pandemia se dieron muchos cambios en distintos ámbitos laborales. Si bien la mayoría de las medidas se plantearon con el fin agilizar y facilitar las herramientas a los ciudadanos, la realidad en muchos casos es otra.

En el caso del Gobierno de la provincia de Córdoba desde que comenzó la pandemia de coronavirus, decidieron digitalizar los trámites de entidad provinciales, despersonalizando la atención, lo que significó un verdadero problema tanto para los ciudadanos como para los propios profesionales.

En este marco, desde el Colegio de Abogados de San Francisco realizaron un reclamo al gobierno de Córdoba para que revea esta situación que trae serios problemas a la hora intentar avanzar con trámites en cualquiera de sus delegaciones provinciales como Catastro, Inspección de Personas Jurídica (IPJ), Rentas, Registro de la Propiedad, entre otros.

“Hicimos un reclamo al gobierno de la provincia de Córdoba y fue acompañado por el resto de los colegios de la provincia, debido al vaciamiento de personal que hicieron en la época de pandemia”, indicó la presidente del colegio local, Mónica Gilli, a El Periódico Radio FM 97.1.

Despersonalización

La abogada Mónica Gilli explicó que en los primeros meses de la pandemia no había atención presencial en ninguna de las reparticiones públicas, pero en el medio de todo eso “se aprovechó para hacer un sistema de digitalización total de trámites que debiera haber sido gradual preparando no solo a los profesionales sino también a la gente”.

A la vez, agregó que los empleados directamente no trabajan más de manera presencial. “Con lo cual Rentas, Catastro, IPJ, Registro de la propiedad, todo lo que funciona en las delegaciones del gobierno de la provincia se encuentra sin atención presencial”, dijo.

Problemas para los ciudadanos y profesionales

La presidente del Colegio de Abogados reiteró que los inconvenientes lo padecen tanto los cordobeses con trámites sencillos como los profesionales que tienen que efectuar procedimientos más complejos.

“Desde los trámites más sencillos cuando una persona que no recibió el impuesto Inmobiliario para pagarlo y no tiene alguien para poder crear un Ciudadano Digital, bajarlo por internet y pagarlo. Antes la gente iba con el cedulón antiguo y le bajaban el nuevo. Hoy esa atención personal no existe más”, detalló.

“A nivel profesional tenemos severos problemas con los trámites que se presentan en la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia. Nos encontramos con trámites que se rechazan por alguna observación mínima, pero en lugar de poder corregirlo, directamente te rechazan el trámite y hay que reingresar un trámite nuevo y volver a pagar las tasas”, comentó agregando que ese nuevo trámite no recae en la persona que lo controló la primera vez sino que no se sabe a qué trabajador le toca y no dan solución.

Recaudatorio

La abogada remarcó que ante esta situación perciben una actitud recaudatoria por parte de la provincia de Córdoba, dado que en lugar de darle solución a las personas que efectúan un trámite, se le vuelve a cobrar tasas que no son económicas.

“Se termina percibiendo una voluntad recaudatoria, porque lo que antes se podía corregir y se reingresaba el trámite, hoy implica el rechazo del trámite en forma total y el pago nuevamente de todas las tasas”, indicó Gilli.

“Nadie explica cómo se hacen los trámites, y tampoco qué error puede estar ocurriendo. Es una situación que afecta a la ciudadanía en su conjunto”, dijo.