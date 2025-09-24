Realizarán una nueva capacitación gratuita en RCP en Tecnoteca
El jueves 25 de septiembre habrá un nuevo encuentro centrado en el perfeccionamiento de maniobras de RCP. Requiere inscripción aunque sea gratis porque hay cupos limitados.
El municipio continúa con las jornadas de capacitación gratuitas en maniobras de RCP, uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA) y Obstrucción de la Vía Áerea (OVA).
El nuevo encuentro tendrá lugar este jueves 25 de septiembre en Tecnoteca, desde las 19 hasta las 21. En esta oportunidad estará a cargo del secretario de Salud Fernando Giacomino y el enfermero Ariel Galfre que cuenta con certificación Aces (Asociación para la Capacitación en Emergencias y Socorros).
La capacitación es con acceso libre y gratuito para toda aquella persona interesada en aprender sobre la técnica y es con cupo limitado a 80 participantes.
Para preinscripción, los interesados deberán ingresar al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeXTTC0SYDAHdsB7iggxV93SROSj_QGx5y9PhG-kuWySvv6g/viewform , o bien presentarse minutos previos el día de la formación.