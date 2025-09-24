El municipio continúa con las jornadas de capacitación gratuitas en maniobras de RCP, uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA) y Obstrucción de la Vía Áerea (OVA).

El nuevo encuentro tendrá lugar este jueves 25 de septiembre en Tecnoteca, desde las 19 hasta las 21. En esta oportunidad estará a cargo del secretario de Salud Fernando Giacomino y el enfermero Ariel Galfre que cuenta con certificación Aces (Asociación para la Capacitación en Emergencias y Socorros).

La capacitación es con acceso libre y gratuito para toda aquella persona interesada en aprender sobre la técnica y es con cupo limitado a 80 participantes.

Para preinscripción, los interesados deberán ingresar al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeXTTC0SYDAHdsB7iggxV93SROSj_QGx5y9PhG-kuWySvv6g/viewform , o bien presentarse minutos previos el día de la formación.