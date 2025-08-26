El próximo jueves 28 de agosto se llevará a cabo una nueva capacitación gratuita en RCP, centrada en el uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA) y Obstrucción de la Vía Aérea (OVA).

La propuesta tendrá lugar en Tecnoteca, a partir de las 19 hasta las 21, a cargo del secretario de Salud, Fernando Giacomino y el enfermero Ariel Galfre, con certificación Aces (Asociación para la Capacitación en Emergencias y Socorros).

La capacitación es con acceso libre y gratuito para toda aquella persona interesada en aprender sobre la técnica y es con cupo limitado a 80 participantes.

Para preinscripción, los interesados deberán ingresar al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeXTTC0SYDAHdsB7iggxV93SROSj_QGx5y9PhG-kuWySvv6g/viewform , o bien presentarse minutos previos el día de la formación.